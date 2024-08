Na 35 duels eindigt ongeslagen reeks Leverkusen in Bundesliga: Leipzig te sterk

De indrukwekkende reeks van Bayer Leverkusen in de Bundesliga is ten einde. Na 35 duels zonder nederlaag verloor de ploeg van trainer Xabi Alonso met 2-3 van RB Leipzig.

In een enerverende wedstrijd boog Leipzig een 2-0 achterstand om in een overwinning. Loïs Openda (ex-Vitesse) kroonde zich tien minuten voor tijd met een fraai schot van buiten het strafschopgebied tot matchwinnaar.

Leverkusen bouwde de laatste maanden een reputatie op door duels vaak in de slotfase in hun voordeel te beslissen. In de eigen BayArena voelde de landskampioen vandaag hoe het is om aan de andere kant van de medaille te staan.