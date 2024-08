ANP

NOS Voetbal • vandaag, 20:27 Geertruida vertrekt toch bij Feyenoord en tekent voor vijf jaar bij RB Leipzig

Lutsharel Geertruida heeft Feyenoord dan toch verruild voor RB Leipzig. De aanvoerder verlaat de club uit Rotterdam enkele uren voor het verstrijken van de transferperiode in Duitsland. Leipzig betaalt naar verluidt 20 miljoen euro voor de verdediger.

In Duitsland en veel andere grote Europese competities sluit de transfermarkt vanavond. De 24-jarige Geertruida tekent voor vijf jaar bij de club van Oranje-international Xavi Simons en gaat met rugnummer 3 spelen.

"Voor mij is het heel belangrijk om hardop te zeggen hoe lastig ik het vind om Feyenoord achter me te laten. De club waar ik als klein jongetje van droomde. Waar ik ben opgegroeid, volwassen ben geworden én fantastische momenten heb beleefd", zegt Geertruida op de website van Feyenoord.

"Wat dan wel helpt is de wetenschap dat Feyenoord een mooi bedrag overhoudt aan de transfer van een speler die de club zelf heeft opgeleid."

Geertruida werd één keer kampioen met Feyenoord en won de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal tweemaal. Ook speelde hij twee jaar geleden mee in de verloren finale in de Conference League tegen AS Roma.

RB Leipzig eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga en speelt daardoor net als Feyenoord in de groepsfase van de Champions League.

Sinds 2012

De interesse van de Duitse club in Geertruida was niet nieuw; Leipzig had vorig jaar ook al belangstelling. Destijds stond de Nederlander ook open voor een overstap naar de Bundesliga, maar de transfer kwam uiteindelijk toch niet tot stand.

Geertruida stapte in 2012 over van Sparta naar de jeugd van Feyenoord. Op 25 oktober 2017 maakte hij zijn officiële debuut in de KNVB-bekerwedstrijd tegen AVV Swift. In totaal speelde hij 202 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde hij 24 keer. De verdediger staat op elf interlands voor Oranje.

Kasanwirjo

Nederlandse clubs hebben tot en met maandag de tijd om spelers aan te trekken of te verkopen. Of Feyenoord een vervanger zal zoeken, is nog niet duidelijk.

Eerder op de avond nam Feyenoord ook afscheid van Neraysho Kasanwirjo. De 22-jarige verdediger wordt een jaar verhuurd aan het Schotse Rangers.