Feyenoord heeft met Juventus-verdediger González gewenste versterking binnen

Feyenoord heeft de gewenste defensieve versterking binnen: de Rotterdammers huren Facundo González voor een seizoen van de Italiaanse topclub Juventus, waarbij ook een optie tot koop is opgenomen in de overeenkomst.

González is een 21-jarige Uruguayaan die centraal in de verdediging het best tot zijn recht komt. Hij werd een jaar geleden door Juventus opgepikt uit de jeugdopleiding van het Spaanse Valencia CF, maar direct uitgeleend aan Sampdoria op het tweede niveau in Italië.