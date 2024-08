Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 17:44 • Aangepast vandaag, 20:40 Gretige Simons wint met Leipzig, Dortmund maakt het verschil na rust

Borussia Dortmund heeft zijn seizoenopener in de Duitse competitie met 2-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Ondanks dat het team van trainer en voormalig speler Nuri Sahin, met Donyell Malen in de basis, het lastig had, zorgden twee fraaie goals van Jamie Bynoe-Gittens voor het verschil.

RB Leipzig startte eerder vandaag hun Bundesliga-seizoen met een 1-0 overwinning op laagvlieger VfL Bochum. Xavi Simons, die deze zomer besloot bij Leipzig te blijven, maakte een gretige indruk. Bij Bochum stond Ajax-huurling Jakov Medic aan de aftrap en maakte Myron Boadu zijn debuut met een invalbeurt.

Morgen speelt Bayern München zijn eerste Bundesliga-wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer, Vincent Kompany.

Stroef begin Dortmund

In het Signal Iduna Park ontstond de eerste grote kans pas na 30 minuten toen Marcel Sabitzer, die tijdens het EK nog namens Oostenrijk tegen Oranje scoorde, Dortmund bijna op voorsprong bracht. Zijn schot werd echter knap gekeerd door doelman Kevin Trapp.

Bij Frankfurt was het vooral Hugo Ekitike die voor gevaar zorgde. De Franse spits, die deze zomer overkwam van Paris Saint-Germain, had enkele kansen om te scoren, maar slaagde er niet in Gregor Kobel te passeren. Verder was er weinig aanleiding tot opwinding voor het publiek.

AFP Voormalig PSV'er Malen (r) dribbelt voorbij Götze (l), ook ex-PSV

Na de pauze verhoogde Dortmund het tempo, wat leidde tot meer dreiging in het strafschopgebied van Frankfurt. De bezoekers herstelden echter snel, waardoor het spelbeeld van voor de rust weer terugkeerde. Na een uur moest Malen ruimte maken voor Bynoe-Gittens.

Frankfurt had daarna op voorsprong moeten komen toen Fares Chaibi van dichtbij hoog over schoot. Aan de andere kant viel het doelpunt wel en op fraaie wijze: Pascal Groß speelde de bal in de loop van Bynoe-Gittens, die ruimte creëerde voor een schot dat via de lat binnenvloog.

Uiteindelijk werd het 2-0. Een snelle balverovering stelde Bynoe-Gittens in staat om zijn tweede doelpunt te maken.

Gretige Simons

Simons maakte bij Leipzig een gretige indruk en creëerde meerdere kansen, onder meer voor Loïs Openda. Die slaagde er niet in om deze te verzilveren. De eerste echt grote mogelijkheid was na bijna een half uur spelen, toen een fout van Leipzig-doelman Peter Gulacsi bijna fataal werd.

Het schot van Bochum-spits Moritz Broschinski werd echter geblokt. In de daaropvolgende counter bracht Simons opnieuw een ploeggenoot in stelling, maar de poging van Amadou Haidara werd gekeerd.

AFP Leipzig viert het doelpunt

Bochum bleef na rust geconcentreerd verdedigen, maar uiteindelijk viel de goal toch. Benjamin Sesko veroverde de bal, waarna Simons de kans kreeg om te scoren. Zijn schot werd nog weggewerkt, maar de bal viel voor de voeten van invaller Antonio Nusa, die met een strakke volley wel het net vond: 1-0.

Boadu maakte daarna zijn eerste minuten voor Bochum. De Nederlandse spits wordt dit seizoen gehuurd van AS Monaco, waar hij tot nu toe niet volledig wist te overtuigen. Vorig seizoen werd Boadu nog uitgeleend aan FC Twente, waar hij drie keer scoorde in elf wedstrijden.

In de slotfase van de wedstrijd was Boadu op weg naar het doel, maar Willi Orban bracht hem ten val met een overtreding die hem op een rode kaart kwam te staan.

Het werd nog even spannend, maar Leipzig wist de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken.

Uitslagen Bundesliga: Vrijdag: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: 2-3 Zaterdag: Augsburg - Werder Bremen: 2-2 Freiburg - Stuttgart: 3-1 Hoffenheim - Holstein Kiel: 3-2 FSV Mainz 05 - Union Berlin: 1-1 RB Leipzig - VfL Bochum: 1-0 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 2-0