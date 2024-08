Pro Shots Wirtz viert zijn doelpunt

NOS Voetbal • gisteren, 22:45 Landskampioen Leverkusen begint competitie met zege dankzij goal diep in blessuretijd

Bayer Leverkusen is de Duitse competitie begonnen met een 3-2 zege op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. De 'buren' uit deelstaat Noordrijn-Westfalen maakten er een spectaculair duel van, waarin het publiek werd verwend met aanvallend voetbal en mooie goals.

Landskampioen Leverkusen kwam voor rust op een 2-0 voorsprong door goals van aanvoerder Granit Xhaka, een geweldige pegel van afstand, en Duits international Florian Wirtz. Gladbach rechtte daarna de rug en maakte een knappe comeback door treffers van Nico Elvedi en Tim Kleindienst. Daarmee leek een punt gered.

Toch ging het alsnog mis voor de thuisploeg. In de elfde minuut van de blessuretijd van de tweede helft kreeg Leverkusen een strafschop, waarover Wirtz zich ontfermde. Hij miste in eerste instantie, maar schoot in de rebound alsnog raak. Daarmee wist Leverkusen, zoals vorig seizoen al zo vaak lukte, in de absolute slotfase alsnog te winnen.

Openingsceremonie

Het Bundesliga-seizoen wordt traditioneel geopend door de landskampioen, die op vrijdagavond de eerste wedstrijd speelt. Dit jaar kreeg de 'openingsceremonie' extra kleur door de bekende operazangeres Anna Maria Kaufmann, die het Duitse volkslied ten gehore bracht terwijl de kampioensschaal werd getoond aan het publiek.

ANP Operazangeres Kaufmann naast de kampioensschaal

Bayer Leverkusen werd vorig seizoen kampioen van Duitsland zonder ook maar één competitieduel te verliezen en had dus ook weinig reden de selectie te renoveren. De club had een rustige transferzomer waarin vrijwel iedereen, inclusief succestrainer Xabi Alonso, binnenboord bleef.

Ten opzichte van vorig seizoen stond er slechts één nieuwe speler in de basis bij Leverkusen: Jonas Hoffmann, die toevalligerwijs overkwam van Mönchengladbach, de tegenstander in speelronde 1. Verder koos Alonso voor de bekende namen in zijn startopstelling, wat betekende dat ook Oranje-international Jeremie Frimpong aan de aftrap stond.

Bij Mönchengladbach was een basisplaats ingeruimd voor verdediger Ko Itakura, die naar verluidt in de belangstelling staat van PSV. Hij speelde een prima wedstrijd en was belangrijk in aanloop naar de eerste goal van zijn ploeg door een kopduel te winnen.

Frimpong direct belangrijk

Frimpong begon het seizoen sterk en stond aan de basis van beide goals van zijn ploeg. Met name de eerste was een parel: een afgeslagen voorzet van Frimpong kwam terecht voor de voeten van Xhaka, die vanaf 25 meter verwoestend uithaalde. Kiezelhard verdween het schot in de bovenhoek.

De 2-0 was een stuk minder spectaculair, maar begon wederom met een actie van Frimpong langs de rechterkant. Zijn voorzet kwam in twee instanties terecht bij Wirtz, die niet nadacht en binnenschoot met zijn linkerbeen.

ANP Frimpong, met haarband, stuit op de keeper

Vroeg in de tweede helft kreeg Mönchengladbach de goal waar het al langer op joeg. Een vrije trap werd voorgegeven richting strafschopgebied, waar Itakura een kopduel won en de bal richting penaltystip bracht. Daar werkte Elvedi in twee instanties af voor de aansluitingstreffer.

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd viel de - verdiende - gelijkmaker ook. Kleindienst werd in een vol strafschopgebied aangespeeld en werkte de bal uit de draai langs de doelman: een echte spitsengoal. Daarmee leek Gladbach een knappe comeback te hebben voltooid.

In de absolute slotfase van de wedstrijd redde Wirtz alsnog de dag voor Leverkusen. Hij schoot een penalty, gegeven nadat Amine Adli op zijn voet was getikt in het strafschopgebied, in twee instanties binnen. Daarmee gaat Leverkusen feestend de bus in en blijft Mönchengladbach gedesillusioneerd achter na een geweldig eerste Bundesliga-duel van dit seizoen.