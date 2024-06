AFP Jamal Musiala en Florian Wirtz

NOS Voetbal • vandaag, 08:40 Alle ogen in Duitsland op 'timide magiër' Wirtz: 'Twee klassen beter dan Musiala' Pepijn Schoemans redacteur NOS Sport

Hij is slechts 23 jaar oud, maar al één van de spelmakers van de nationale ploeg van Duitsland. Na een droomseizoen met kampioen Bayer Leverkusen begint de 23-jarige Florian Wirtz vanavond bij het EK met Duitsland tegen Hongarije aan de tweede groepswedstrijd.

Of zijn jonge schouders druk ervaren? "Dat maakt hem niet uit. Hij geeft niet om druk", stelt Bild-journalist Phillip Arens, die Leverkusen al zestien jaar volgt. "En Wirtz vanaf zijn eerste dag bij de club."

Ongeslagen naar de titel en ook overtuigend winnen in het bekertoernooi, het voorbije seizoen van Leverkusen was een sprookje. Eindelijk werd afgerekend met de vloek. Neverkusen werd Neverlusen. Met Wirtz als grote ster.

"Voor mij is hij een nog groter talent dan Jamal Musiala", zegt oud-Leverkusen-speler Erik Meijer, die het Duitse voetbal volgt voor Sky Sport.

In maart 2020 voegde toenmalig Leverkusen-trainer Peter Bosz een aantal onder 19-spelers toe aan zijn selectie. Wirtz was een van hen en hij maakte direct indruk. Toen de competitie na de coronaonderbreking weer begon, stond hij direct in de basis. "Hij kwam op als een raket, hij deed het geweldig en iedereen zag dat", vertelt Arens.

Op 6 juni 2020 maakte Wirtz zijn eerste goal, tegen Bayern München, waardoor hij destijds de jongste doelpuntmaker in de geschiedenis van de Bundesliga werd.

Magiër

Arens: "Wirtz is een magiër. Hij heeft ongelofelijke kwaliteiten en ziet ruimtes die niemand anders kan zien. Hij is technisch erg goed, maar hij is ook een teamspeler. Hij loopt elke wedstrijd 12 kilometer en geeft net zo veel assists als goals."

Ook wat Arens betreft is Wirtz "twee klassen beter" dan die andere Duitse ster, Musiala. "Hij is fysieker dan Musiala. Die is klein en soepel, terwijl Wirtz wat agressiever is op het veld. Hij is meer een teamspeler dan Musiala, veel meer."

EPA Wirtz met de Duitse schaal

"Florian maakt iedereen van ons beter", zei Leverkusen-trainer Xabi Alonso toen hij in oktober 2022 binnenkwam bij de in crisis verkerende club. Na het WK in Qatar begon de grote opmars van Leverkusen, herinnert Meijer zich. "Het elftal trok zich op aan Wirtz en klom van de zeventiende plaats op naar plek zes, goed voor Europees voetbal. Afgelopen seizoen was natuurlijk helemaal gigantisch."

"Wirtz is de architect in het offensieve gedeelte. Hij heeft een ongelofelijke first touch, zijn balbehandeling en spelinzicht zijn dat ook."

In de kampioenswedstrijd tegen Bremen stond Wirtz niet in de basis. In de tweede helft viel hij in en scoorde hij zijn eerste hattrick in de Bundesliga. Meijer: "Dat was waarschijnlijk zijn beste wedstrijd voor Leverkusen."

Meijer ziet de samenwerking tussen Wirtz en succestrainer Alonso een vervolg krijgen: "Ik kan me voorstellen dat als Alonso een stap maakt, hij Wirtz meeneemt. Dat zou ik niet onlogisch vinden. Hij kan zo bij Manchester City, Real Madrid of Liverpool spelen."

EPA Alonso, Wirtz en Frimpong (links)

Bij Duitsland is Wirtz nog iets minder opgevallen, al ging hij in maart de wereld over met een treffer in een oefenduel met Frankrijk, dat na zeven seconden op het bord stond. De snelste goal ooit voor die Mannschaft.

Verder moet hij zijn rol volgens Arens nog vinden, al is hij wel gegroeid onder bondscoach Julian Nagelsmann. "Hij speelde niet alles, maar wat mij betreft kun je hem er niet uitlaten. Hij zal je altijd terugbetalen met zijn inzet en vaardigheden."

Ontzettend timide

Ook Meijer vindt Wirtz in die Mannschaft nog iets onopvallender. "Misschien omdat het een heel bescheiden jongetje is. In zijn interviews komt hij ontzettend timide over. Toen hij bij Sky Sport een beker in ontvangst mocht nemen omdat hij man of the match was, vond hij het bijna beschamend dat hij hem mocht ophalen. En dat terwijl hij met afstand de beste op het veld was. Hij wil zijn voeten laten spreken, dat doet hij ontzettend goed."

Zorgen voor de komende jaren maakt Meijer zich dan ook niet: "Ik voorzie een ongelofelijke toekomst voor hem, hij is zo supergoed."

