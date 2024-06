NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:06 Guten Morgen EURO 2024: Kroaten zoeken eerherstel, nieuw Duits 'Zomersprookje'?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

Nadat we gisteren een EK-dag met slechts twee wedstrijden hebben moeten doorstaan, is er vandaag gelukkig weer een vol programma. Om 15.00 uur speelt Kroatië tegen Albanië, om 18.00 uur neemt gastland Duitsland het op tegen Hongarije en om 21.00 uur verzorgen Schotland en Zwitserland het toetje.

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen: al deze landen kwamen al in actie dit EK. We beginnen vandaag aan de volgende speelronde van dit toernooi, waarin alle landen hun tweede groepsduel zullen spelen.

Drie wedstrijden en Studio Fußball De drie EK-wedstrijden van vandaag zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 20.15 uur met analisten Rafael van der Vaart en Youri Mulder en presentator Ruben Nicolai als gasten.

Voor Kroatië begon dit EK met een flinke teleurstelling. De ploeg van Zlatko Dalic werd met 3-0 aan de kant geschoven door Spanje, de gedeeld grootste nederlaag ooit voor de Kroaten op een eindtoernooi. Een valste start dus.

Toch waren er genoeg aanknopingspunten voor de Kroaten. Zo hadden ze meer balbezit dan Spanje en schoten ze ook vaker. Verder een geruststellende gedachte: zelfs met een derde plaats maak je nog kans op plaatsing voor de knock-outfase. Al zal dan nog wel aan het doelsaldo moeten worden geschaafd.

NOS Luka Modric

Tegen Albanië krijgt Kroatië de kans om zich op te richten en de eerste punten van dit toernooi te pakken. De stugge Albanezen heb je echter niet zomaar verslagen, weet ook Italië. Dat kwam binnen een minuut op een 0-1 achterstand en won uiteindelijk nipt van Albanië (2-1).

Het affiche levert ook een opvallende primeur op: Kroatië en Albanië staan voor de eerste keer ooit tegenover elkaar in een interland. Een stukje geschiedenis dus in het Volksparkstadion in Hamburg, waar Oranje zondag won van Polen.

Krijgen we een nieuw Duits 'Zomersprookje'?

Het was de afgelopen dagen een van de meest gebruikte woorden op de Duitse televisie: Sommermärchen, oftewel zomersprookje. Daarmee wordt gerefereerd aan een documentaire over het Duitse elftal tijdens het WK 2006 in eigen land. Met een halvefinaleplaats was dat een mooie zomer voor de Duitsers.

Na de 5-1 overwinning op Schotland in het openingsduel is het Duitse publiek massaal gaan geloven in een Sommermärchen 2.0. Al hopen onze Oosterburen er ditmaal wel met de eindzege vandoor te gaan.

Duitsland gaat om 18.00 uur op jacht naar de volgende driepunter tegen Hongarije, dat in de openingswedstrijd een teleurstellende 1-3 nederlaag tegen Zwitserland moest slikken. Toch dromen de Hongaren nog altijd van Europees succes.

2:45 Bondscoach Rossi doet Hongarije terugverlangen naar glorietijden

Er zit verder een Nederlandse tintje aan Duitsland-Hongarije: Danny Makkelie is de scheidsrechter. Met assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries zal hij de wedstrijd in goede banen proberen te leiden.

Nog spelers om op te letten? Zeker. De Hongaarse spits Barnabás Varga bijvoorbeeld, die in de eerste groepswedstrijd scoorde. Of supersub Martin Adam, de fors gebouwde aanvaller met de indrukwekkende baard. "Ik kan wel lachen om de grappen op het internet, maar dit is hoe ik geboren ben", zei de spits. "Aan mijn genen kan ik niks veranderen."

Pro Shots Martin Adam