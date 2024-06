AFP Italië viert de 2-1 van Nicolò Barella

NOS Voetbal • vandaag, 22:55 Italië komt recordtreffer Albanië op EK snel te boven, maar boekt magere zege

Titelverdediger Italië heeft zich in zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland niet laten verrassen door Albanië. Het duel in groep B, waarin eerder op de avond Spanje met 3-0 won van Kroatië, leverde een 2-1 overwinning op.

Het eerste wapenfeit kwam niettemin van Albanië. En hoe!

De wedstrijd in het Signal Iduna Park in Dortmund was amper in gang gezet of de Italiaanse verdediger Federico Dimarco zocht met zijn ingooi een medespeler, maar vond Nedim Bajrami. Die bedacht zich geen moment en joeg de bal al na 23 seconden hoog de korte hoek in: 0-1.

1:14 Bajrami zet Albanië na 23 seconden op 0-1 tegen Italië, snelste EK-doelpunt ooit

De treffer hielp de Albanees, die nota bene in Italië voetbalt, maar afgelopen seizoen wel met Sassuolo uit de Serie A degradeerde, meteen ook in de EK-recordboeken. Met zijn snelle actie overtrof hij de Rus Dmitri Kirisjenko, die twintig jaar geleden 67 seconden nodig had voor het openingsdoelpunt tegen Griekenland.

Onverwachte luxe

Lang kon Albanië niet genieten van de onverwachte luxe. Lorenzo Pellegrini schoot een minuut na de 0-1 nog rakelings naast, maar in de elfde minuut vond hij na een kort genomen hoekschop feilloos het hoofd van Alessandro Bastoni: 1-1.

0:43 Bastoni zet Italië op gelijke hoogte (1-1) tegen Albanië na razendsnelle tegengoal

Vijf minuten later schoof de Albanees Mario Mitaj bij het uitverdedigen de bal in de voeten van Nicolò Barella, die op het randje van het strafschopgebied onmiddellijk verwoestend uithaalde en de 'Azzurri' op voorsprong zette: 2-1.

Albanië, dat na het EK van 2016 voor de tweede keer zijn opwachting maakt op een groot eindtoernooi, dreigde even onder de voet te worden gelopen. Maar de trotse vertegenwoordigers van het 2,8 miljoen inwoners tellende land hielden stand.

0:55 Italië buigt snelle achterstand binnen vijf minuten om: Barella maakt 2-1

Een wippertje van Davide Frattesi belandde via de hand van Thomas Strakosha op de paal. En ook bij een kans voor Gianluca Scamacca, de Atalanta-spits die in de PSV-jeugd speelde en tijdens het seizoen 2018/2019 nog tien keer het shirt van PEC Zwolle droeg, was de Albanese doelman een sta-in-de-weg.

Luid gejuich

Zo spectaculair als de wedstrijd was begonnen, zo lang was het na rust wachten op enige opwinding. Er was al een kwartier verstreken toen een uithaal van Federico Chiesa maar net naast het doel van Albanië zeilde.

NOS

De Albanezen, die in 2016 twee EK-duels verloren, maar het afsluitende groepsduel met Roemenië hadden gewonnen, kwamen er onder luid gejuich van de vele eigen fans in het stadion slechts mondjesmaat uit. Echt dreigend werd het nooit.

Totdat Rey Manaj bij het ingaan van de extra tijd in de diepte werd aangespeeld. De invaller kon de bal slechts met moeite met de borst onder controle krijgen, waardoor hij niet optimaal kon afronden en de bal via doelman Gianluigi Donnarumma voorlangs zag gaan.