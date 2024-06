Pro Shots De legendarische nummers 10 van Italië

NOS Voetbal • vandaag, 08:15 Bondscoach Italië creatief bij gebrek aan sterren: 'Wij zijn allemaal nummer 10'

De nummer 10 op het veld is de man op wie de ogen zijn gericht. De briljante technicus. Het creatieve wonder. De dribbelaar. Niet voor niets voetbalden de groten der aarde ermee op de rug. Denk aan Pelé, Diego Maradona of Lionel Messi.

Bij Italië ontbreekt het dit EK aan zo'n voetballer in de selectie.

Niet voor niets nodigde bondscoach Luciano Spalletti begin deze maand tijdens een trainingskamp vijf "legendarische" Italiaanse voetballers van weleer uit.

Trots poseerde de Italiaanse voetbalselectie in aanloop naar het EK met deze fantastici cinque numeri dieci, ofwel: vijf fantastische nummer 10's.

Even voorstellen, van links naar rechts op de foto: Francesco Totti, Giancarlo Antognoni, Gianni Rivera, Roberto Baggio en Alessandro Del Piero droegen als spelverdeler van 'La Squadra Azzurra' altijd nummer 10.

Met een bezoek van deze wereldkampioenen en Ballon d'Or-winnaars hoopte de bondscoach op een vleugje inspiratie, op creativiteit en bravoure.

Ambitieus, maar realistisch

Zo zei de 65-jarige Spalletti het vooraf op een persconferentie: "Stel je eens voor dat zij zouden assisteren bij een van onze trainingssessies. Dat zou de jongens motiveren om hun prestaties te verbeteren."

En zo geschiedde. De spelers trainden ook allemaal in een shirt waar achterop stond: "Wij zijn allemaal nummer 10." Het doel van Spalletti? De spelers moeten zich bewust worden van wat het betekent om voor Italië te spelen.

EPA Allemaal nummer 10 op de training

Natuurlijk is Spalletti, die in 2023 met Napoli de landstitel veroverde, ambitieus. Hij wil de Europese titel verdedigen. In 2021 wonnen de Italianen de EK-finale tegen Engeland na strafschoppen.

Maar de bondscoach is ook realistisch. De Europees kampioen treft in de groepsfase meteen loodzware tegenstanders als Spanje en Kroatië. Vanavond wacht het eerste duel met Albanië.

Bovendien plaatste Italië zich niet voor het afgelopen WK in Qatar. Spalletti verving trainer Roberto Mancini, die vorig jaar plotseling vertrok en als bondscoach van Saudi-Arabië nu de best betaalde voetbaltrainer ter wereld is.

"Toen ik begon, was er een open wond", aldus Spalletti.

Dit is de vermoedelijke opstelling van Italië tegen Albanië:

NOS De vermoedelijke opstelling van Italië tegen Albanië

Veel Italiaanse sterkhouders zwaaiden af. Topverdedigers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn er niet meer bij. Evenals Marco Verratti, die tegenwoordig in Qatar speelt. Ook is bijna de complete voorhoede vervangen.

Spalletti zal goed hebben gekeken naar de 26 spelers die hij komend EK tot zijn beschikking heeft. Alleen Federico Chiesa, Jorginho, Nicolo Barella, Giovanni Di Lorenzo en Gianluigi Donnarumma zijn nog over van het elftal dat de EK-finale speelde.

Geen echte ster

Een echte ster kent zijn ploeg niet. Geen Totti of Del Piero of Baggio. Ja, vooruit, doelman Donnarumma van Paris Saint-Germain is van wereldniveau.

Maar de man die dit toernooi in Duitsland het nummer 10 achterop zijn Italiaanse shirt draagt, is Lorenzo Pellegrini. De middenvelder van AS Roma (zesde in de Serie A) is een goede speler, maar zal na afloop van zijn carrière waarschijnlijk niet worden bestempeld als een "fantastische nummer 10".

Toch is Spalletti zeer lovend over de aanvallende middenvelder. "Pellegrini heeft de kwaliteiten om nummer 10 te dragen. Hij weet hoe hij tussen de ruimtes in kan bewegen, hoe hij vrije trappen en strafschoppen neemt. Hij kan de bal heel precies in kleine ruimtes neerleggen, ziet meer dan de eerste pass. Al die kwaliteiten heeft hij."

Pro Shots Lorenzo Pellegrini

Enfin, in 2021 was Italië ook vooral de ploeg van het collectief. Met hardwerkende aanvallers als Ciro Immobile, Domenico Berardi en cultspits Andrea Belotti.

Bovendien toonden Italiaanse clubs dit seizoen een goede vorm in Europa. Fiorentina bereikte de finale van de Conference League. En Atalanta won de Europa League, mede dankzij maar liefst elf doelpunten van de Italiaanse spits Gianluca Scamacca.

Nog een troef

Desalniettemin leidt het spel van Italië vooralsnog niet tot al te veel vreugde in het land. In de voorbereiding speelden de Italianen gelijk tegen Turkije (0-0) en werd zuinigjes gewonnen van Bosnië en Herzegovina (1-0).

AFP Spalletti en Donnarumma ontmoeten de Italiaanse fans in Duitsland

Spalletti: "Ik denk dat we op zeventig of tachtig procent zitten, nog niet op honderd procent. Maar we hebben nog tijd."

Gelukkig heeft de bondscoach nog een troef in de hand: de Italiaanse supporters.

Zo schreef hij op Instagram over de Italiaanse fans die hen opwachtten en aanmoedigden nadat de Azzurri met de spelersbus in Duitsland waren aangekomen: "Jullie zijn ook onze nummer 10!"