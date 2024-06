Speelschema EK voetbal: wanneer is welke wedstrijd?

Het EK voetbal vindt dit jaar plaats van vrijdag 14 juni tot en met zondag 14 juli. Wanneer is welke wedstrijd? We zetten het complete speelschema, van de groepsduels tot de finale, op een rij.

Het Nederlands elftal speelt in groep D tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Op zondag 16 juni treedt Oranje in het eerste groepsduel aan tegen Polen om 15.00 uur. Vrijdag 21 juni is Frankrijk de tegenstander om 21.00 uur. De poulefase wordt op dinsdag 25 juni afgesloten tegen Oostenrijk om 18.00 uur.