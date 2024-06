Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 19:53 Titelhouder Italië sneuvelt op EK, veel sterker Zwitserland naar kwartfinales

Titelhouder Italië is door Zwitserland uitgeschakeld in de achtste finales van het EK in Duitsland. De spartelende Italiaanse ploeg was geen partij voor de Zwitsers, die in Berlijn veel beter waren en zich door de 2-0 overwinning als eerste hebben geplaatst voor de kwartfinales.

Door een doelpunt in de eerste helft en een bijzonder fraaie goal meteen na rust kreeg Zwitserland de voorsprong die het gezien het spel verdiende. Italië deed vervolgens verwoede pogingen nog terug in de wedstrijd te komen, maar het kwam niet eens in de buurt van een comeback zoals in het laatste groepsduel tegen Kroatië (1-1 in blessuretijd).

Bondscoach Luciano Spalletti had zijn team voor het duel met Zwitserland weer omgegooid. Nadat een systeemwissel (naar drie verdedigers) weinig had opgeleverd tegen de Kroaten, koos hij in het Olympiastadion voor het vertrouwde 4-3-3, met liefst zes nieuwe basisspelers.

Reuters Luciano Spalletti

Ondanks enkele opportunistische acties van de 31-jarige Stephan El Shaarawy, voor het eerst basisspeler op een EK (of WK), bleken de wijzigingen geen gouden greep van Spalletti. Tegenstander Zwitserland had het betere plan, stond over het hele veld strakker georganiseerd en is goed op elkaar ingespeeld.

Zelfs Donnarumma kansloos

De zwaktes van Italië werden al snel blootgelegd door de Zwitsers; het was vooral aan keeper Gianluigi Donnarumma te danken dat er in de eerste helft slechts één goal viel. Dat doelpunt kwam van Remo Freuler, die na een pass van Ruben Vargas alle tijd kreeg de bal te controleren voor hij raak schoot: 1-0.

Spalletti legde het lot van Italië nog maar eens in handen van Mattia Zaccagni. De redder van de avond tegen Kroatië kwam na rust in de ploeg voor El Shaarawy. Maar voor Zaccagni de bal ook maar had aangeraakt, werd de achterstand verdubbeld.

Italië trapte zelf af voor de tweede helft en stuurde vijf man vooruit, maar kreeg de bal niet eens langs het Zwitserse middenveld. De geslepen Zwitsers roken een buitenkansje en gingen er direct voor. De Italianen haastten zich terug, maar keken vooral toe hoe Vargas de bal op fraaie wijze in de verre kruising schoot (2-0).

Spalletti, die vorig jaar bondscoach werd nadat Robert Mancini onverwacht was opgestapt, wisselde nog wat hij kon. Met een extra spits kwam Italië nog tot een paar dreigende momenten. Maar het bleken niet veel meer dan de laatste stuiptrekkingen. Na het mislopen van kwalificatie voor het laatste WK is de vroege aftocht in Duitsland de volgende klap voor de Azzurri.

Bij Zwitserland is het vertrouwen tijdens dit EK alleen maar groeiende. Na de groepsfase zonder nederlaag is de eerste horde in de knock-outfase genomen. In de kwartfinales wacht de winnaar van Engeland-Slowakije. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld.