NOS Voetbal • vandaag, 23:19 Duitsland slaat na onweer toe tegen Denemarken en gaat verder op EK

5:42 Bekijk de samenvatting van Duitsland-Denemarken

Duitsland heeft zich via een 2-0 overwinning op Denemarken geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het heerlijke duel in Dortmund werd in de eerste helft enige tijd stilgelegd vanwege onweer en hagel.

Het gastland sloeg in de tweede helft toe. Kai Havertz opende vanaf de strafschopstip de score en Jamal Musiala maakte er met zijn derde doelpunt van het toernooi 2-0 van.

Een laat doelpunt van invaller Florian Wirtz werd afgekeurd vanwege buitenspel en dat was het derde afgekeurde doelpunt van de wedstrijd. Eerder gingen al een goal van de Duitser Nico Schlotterbeck en een treffer van de Deense verdediger Joachim Andersen niet door.

Bij de Duitsers speelden David Raum en Leroy Sané voor Maximilian Mittelstädt en Wirtz. Borussia Dortmund-verdediger Schlotterbeck verving in zijn eigen thuishaven de geschorste Jonathan Tah en was binnen zeven minuten twee keer gevaarlijk met een kopbal.

De eerste vloog het doel in en het Westfalenstadion ontplofte, maar de treffer werd afgekeurd vanwege een onreglementair blok van Joshua Kimmich. Doelman Kasper Schmeichel kreeg in het eerste kwartier ook nog een pegel van Kimmich en een volley van Havertz te verwerken.

Onweer en hagel

Na twintig minuten antwoordde Denemarken met een knal van Joakim Maehle langs de kruising. Over het Ruhrgebied raasde op dat moment al een flinke onweersbui, ook naast het stadion. De wedstrijd ging in eerste instantie door, Christian Eriksen toonde een prachtige aanname en schoot een vrije trap in de muur.

0:58 EK-duel Duitsland-Denemarken stilgelegd vanwege onweer en hagel

Tien minuten voor rust kwam de bliksem echter te dichtbij en werd de wedstrijd stilgelegd. Daar kwam nog hevige hagel bij. Het duel lag 24 minuten stil.

Havertz breekt de ban uit strafschop

Na de hervatting bokste Schmeichel een kopbal van Havertz weg en schoot Rasmus Højlund na een fout van Schlotterbeck aan de overkant in het zijnet en stuitte de Manchester United-spits na een geweldige counter op doelman Manuel Neuer.

Duitsland treft in de kwartfinales de winnaar van Spanje-Georgië:

Kort na rust scoorde Andersen, maar nu juichten de Denen te vroeg. Andersen had even daarvoor buitenspel gestaan. Drie minuten later beroerde een voorzet van Raum de vingers van diezelfde Andersen. De bal ging op de stip en Havertz bleef koel: 1-0.

Met publiekslieveling Niclas Füllkrug in de ploeg ging Duitsland op jacht naar meer. Havertz had, na een geweldige beweging, de mooiste aanname van het toernooi wellicht, de 2-0 op zijn schoen, maar stiftte de bal naast.

Nadat Sané en Hojlund grote kansen hadden gemist, werd Musiala diep gestuurd door Schlotterbeck en hij faalde niet (2-0). De derde goal, van invaller Wirtz, ging niet door vanwege buitenspel.

Het kon de pret niet drukken. Duitsland dendert door naar de laatste acht, waarin de winnaar van Spanje-Georgië wacht.