NOS Nieuws • vandaag, 22:02 EK-duel Duitsland-Denemarken kort stilgelegd vanwege noodweer, code geel in Limburg

De achtste finale tussen Duitsland en Denemarken in Dortmund is vlak voor rust kort stilgelegd vanwege hevige regenval. Een deel van het publiek in het stadion kreeg een enorme hoosbui over zich heen.

In de 35ste minuut besloot scheidsrechter Michael Oliver de spelers naar de kant te sturen. Boven het stadion was kort daarna een bliksemschicht te zien. Ook mensen die op pleinen in de stad naar de wedstrijd keken werden gevraagd naar huis te gaan.

De sfeer onder de meer dan 60.000 fans op de grotendeels overdekte tribunes bleef aanvankelijk ontspannen. "De wedstrijd is onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden", werd op het videoscherm in het stadion gemeld. De spelers gingen naar de kleedkamers.

Zo zag het noodweer er vanuit het stadion uit:

0:58 EK-duel Duitsland-Denemarken stilgelegd vanwege onweer en hagel

Tijdens de regenpauze zongen de Duits supporters Oh, wie ist das schön (O wat is het mooi), terwijl Deense fans dansten in het water dat van het dak stortte.

Na ruim twintig minuten kwamen de spelers weer het veld op. Om 22.00 uur werd de wedstrijd hervat.

Reuters Denemarken-fan maakt er het beste van

Ook in het zuidoosten van Nederland wordt vanavond zwaar weer verwacht. Voor Limburg is code geel afgegeven.

Eerder was ook voor Noord-Brabant en Gelderland een weerswaarschuwing afgegeven. Bij de buien kan er in een paar uur tijd 20 tot 50 millimeter regen vallen, waarschuwt het KNMI. Naast de regen- en onweersbuien is er kans op hagel. In Gelderland wordt vooral in de Achterhoek veel regen verwacht.

De weerwaarschuwing geldt tot 02.00 uur. De zware buien zullen daarna naar Duitsland wegtrekken.

NOS Ooggetuige/Truus Peters-Heijmans Naderend onweer boven het Limburgse Sint Odiliënberg