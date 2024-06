NOS NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

NOS Voetbal • vandaag, 07:37 Pierre, Rafael en de glazen bol: 'Frankrijk of Duitsland kampioen, Oranje halve finale'

Vol goede moed beginnen 24 landen morgen aan het EK voetbal. Voordat de bal rolt, mag elke ploeg nog dromen van succes. Maar wie zijn de echte kanshebbers en wat zijn de kansen van Oranje? En welke landen gaan verrassen of teleurstellen?

De vaste NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk poetsen hun glazen bol op en wagen zich aan een voorspelling.

Waar kijk je het meest naar uit?

Pierre: "Ik kijk sowieso uit naar dit toernooi, omdat alle ploegen weer in één land bivakkeren. Het vorige EK (verspreid over heel Europa, red.) voelde meer als een EK met alleen maar kwalificatieduels. Oranje speelde drie keer in Amsterdam en de eerste keer dat we ergens anders speelden, lagen we er meteen uit."

Rafael: "Een EK vond ik zelf altijd onwijs veel moeilijker dan een WK, want dan heb je vaak toch tegenstanders die wat makkelijker zijn om in het toernooi te groeien. Op een EK moet je er meteen staan. In 2004 troffen we Duitsland en Tsjechië in de poule. In 2008 Frankrijk en Italië. En in 2012 Portugal, Duitsland en Denemarken."

Pro Shots Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart samen bij Oranje in 2003

Wat verwacht je van Oranje?

Pierre: "Het succes gaat afhangen van de vorm van de aanvallers. Voor de rest hebben we genoeg stabiliteit achterin, dat zal geen probleem worden voor Ronald Koeman. Ik verwacht dat wij dit EK een wezenlijk aandeel gaan hebben, maar je zult me niet horen roepen dat we het EK gaan winnen."

Rafael: "Het wegvallen van Frenkie de Jong zorgt ervoor dat we een stuk minder kans hebben om te winnen. Want daar heb je speciale kwaliteiten voor nodig. Gelukkig maakt Memphis Depay wel een hele goede indruk. Ik verwacht en hoop dat we de halve finale halen. En met een beetje mazzel, want je hebt ook geluk nodig, kom je nog verder."

Pierre: "Ja, ze moeten zich vastklampen aan het NAC-scenario. Dat is het bewijs dat alles kan. Op de ranking staat Nederland niet op één, maar de nummer één wint niet altijd in voetbal."

Wie wordt er Europees kampioen?

Rafael: "Ik zet mijn geld op Frankrijk of Duitsland. En als ik moet kiezen zeg ik Duitsland, puur op gevoel. Ik heb er zo lang gewoond en gespeeld en die Duitsers kunnen zich zo geweldig focussen. Dat zit gewoon in de cultuur."

Pro Shots Kai Havertz en Florian Wirtz vieren een treffer van Duitsland tegen Frankrijk

Pierre: "Frankrijk of Engeland. Ik moet kiezen? Dan ga ik voor Frankrijk. Het gemiddelde niveau van die groep is zo ontiegelijk hoog. Bij sommige landen zie je nog wel verschil in kwaliteit tussen de eerste 14, 15 spelers en de rest. Maar bij Frankrijk niet."

Welk land gaat Europa verrassen?

Pierre: "Ik denk Oostenrijk. Die kunnen het Nederland heel lastig maken en zouden ook als nummer drie in de poule verder kunnen komen. Als je de lijst van spelers ziet en waar ze spelen; allemaal bij goede clubs. En bondscoach Ralf Rangnick heeft zijn sporen wel verdiend en laat zijn ploeg altijd goed voetballen."

Pro Shots De Deen Christian Eriksen is terug op het EK na zijn hartproblemen in 2021

Rafael: "Denemarken. Niet echt een klein land, maar ik denk echt dat het een hele goede outsider is. Versla die ploeg maar eens. Het laatste EK haalden ze ook de halve finale."

En wie zorgt dan voor de grootste teleurstelling?

Pierre: "Haha, daar zeg ik juist Denemarken! Ze hebben het inderdaad heel goed gedaan in 2021, maar toen viel wel echt alles op zijn plaats. Dat zou nu zomaar anders kunnen zijn. De knock-outfase zullen ze wel halen, maar dan is het denk ik snel klaar."

Rafael: "Engeland. Iedereen zegt dat ze goede spelers hebben, maar ze winnen nooit iets. Het wordt echt tijd dat ze een keer wat winnen, maar ik denk dat het weer een domper wordt."

Tot slot: wie wordt de beste speler van het toernooi?

Pierre: "Jude Bellingham. Die heeft zo'n geweldig eerste jaar bij Real Madrid gehad en het is zo'n mooie sierlijke speler. Engeland is voor mij één van de topfavorieten en Bellingham gaat dezelfde rol vertolken als bij Real."

Pro Shots Kylian Mbappé en Jude Bellingham in duel met elkaar tijdens het WK 2022

Rafael: "Dat kan er maar één zijn: Kylian Mbappé. Hij is de man, de allerbeste speler op dit moment. Ik kijk graag naar hem. Het is zo'n vedette, maar hij klaagt niet en is eigenlijk nooit boos richting anderen. Daar hou ik van."

"Als tweede speler ga ik voor Memphis Depay. Als we ver gaan komen, komt dat omdat hij het gaat doen. En dan mag hij zijn haarband om de beker binden, haha!"