NOS Voetbal • vandaag, 13:02 Commentatoren geven tips: zes spelers waar je tijdens het EK op moet letten Ilias van Tongeren redacteur NOS Sport

Wie gaat tijdens het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland verrassen? Welke internationals moet je in de gaten houden? Onze commentatoren tippen zes interessante spelers waar je de komende weken extra op moet letten.

Pro Shots Maximilian Beier maakte op 3 juni zijn interlanddebuut voor Duitsland

Maximilian Beier, zegt Jan Roelfs. De 21-jarige vleugelaanvaller van TSG Hoffenheim debuteerde deze maand bij Duitsland tijdens een oefenduel met Oekraïne.

"Beier viel goed in, bracht een frisse wind met zich mee en zorgde met zijn passeerbewegingen voor hernieuwde energie binnen de ploeg."

"Hij is één van de jongens die bondscoach Julian Nagelsmann bij de selectie heeft gehaald in een poging het nationale team te vernieuwen. Het is wel de vraag hoe vaak Nagelsmann hem gaat gebruiken, aangezien Leroy Sané is teruggekeerd van blessureleed."

AFP Viktor Tsygankov, vorig jaar tijdens een duel met Malta

Frank Wielaard roemt Viktor Tsygankov (Oekraïne). De 26-jarige middenvelder behoorde ook tijdens de vorige editie tot de nationale selectie, maar is vooral het afgelopen jaar erg in vorm. "Bij Girona is hij heel snel basisspeler geworden, gemiddeld scoort hij één goal per vier duels."

"Hij is razendsnel, handig en kan een tegenstander gemakkelijk passeren. Bovendien heeft hij veel oog voor diepte. Als iemand de diepte in gaat, weet hij meestal de tweede, betere optie te bereiken. Dus het is ook een slimme voetballer."

Pro Shots Nicolas Seiwald tijdens het oefenduel met Zwitserland

Nicolas Seiwald kan volgens Philip Kooke voor problemen gaan zorgen in de groepswedstrijd tegen Oranje. De middenvelder (23), die onder contract staat bij RB Leipzig, is een vaste kracht bij Oostenrijk.

"Seiwald is nog niet zo lang basisspeler, maar hij is nu al bijna onmisbaar in het team. Hij is een soort stofzuiger vlak voor de verdediging. Ook heeft hij een fantastische klik met aanvaller Christoph Baumgartner, die vijfmaal heeft gescoord in vijf interlands."

"Zonder Seiwald is Oostenrijk in verdedigend opzicht veel kwetsbaarder. Hij is typisch een speler die je pas mist als hij er niet meer is. Hij zorgt ervoor dat zijn teamgenoten kunnen schitteren."

Getty Arda Güler tijdens een oefenduel met Oostenrijk

Het Turkse supertalent Arda Güler is er één om in de gaten te houden, aldus Arman Avsaroglu, maar de pas 19-jarige middenvelder van Real Madrid kampte dit seizoen met veel blessures.

"Güler wordt bestempeld als het grootste Turkse talent in decennia. Sinds zijn overstap naar Real Madrid vorig jaar heeft hij veel blessures gehad."

"Als hij fit blijft, moet hij Turkije tijdens dit EK gaan dragen. Hij is creatief, technisch begaafd en kan geweldige trucjes, maar hij is ook verantwoordelijk genoeg om het niet te gek te maken. Centraal op het middenveld is hij betrouwbaar. Real Madrid haalt niet vaak jonge spelers uit Turkije, dat zegt genoeg over de potentie die ze in hem zien."

Pro Shots Nico Williams voorafgaand aan een oefenduel met Andorra

Jeroen Elshoff prijst Nico Williams, de 21-jarige Spanjaard van Athletic Bilbao. "Als hij aan de bal is, schuif je toch wat sneller naar het puntje van je stoel. Hij is één van de jongens die op een eindtoernooi kan exploderen en als het meezit ineens de ster van het EK kan worden. De potentie die bijvoorbeeld ook Jérémy Doku heeft bij België."

"Met zijn individuele klasse is hij in staat Europa in vervoering te brengen. Eén goede wedstrijd hoeft daar maar voor nodig te zijn. Dan kan de hype die al een tijdje om zo'n speler heen hangt, eindelijk volledig uitkomen."

Reuters Cole Palmer tijdens een oefenduel met IJsland

Jeroen Grueter: "Cole Palmer heeft de bijzondere kwaliteit dat hij op jonge leeftijd heel goed in staat is om op cruciale momenten het verschil te maken bij Chelsea. Hij heeft bijvoorbeeld nog geen penalty gemist, en daar zaten enkele hele belangrijke bij. Niet voor niets is zijn bijnaam Ice Cold Palmer."

"Hij concurreert bij Engeland met Jude Bellingham, dus in de basis beginnen zal hij niet. Maar als er in een wedstrijd wat geforceerd moet worden, heb je specialisten nodig. Dit is precies zo'n jongen die vanaf de bank het beslissende zetje kan geven."

Welk land wint het EK? Volgens Jan Roelfs behoort Engeland tot de favorieten. "Ze waren drie jaar geleden al heel dicht bij de Europese titel en zijn ook nu weer absoluut kanshebber. Vooral in aanvallend opzicht kunnen ze verrassen, met Jude Bellingham, Phil Foden en Harry Kane." Philip Kooke denkt dat Frankrijk de titel wint. "Frankijk kan bij wijze van spreken twee elftallen opstellen die allebei tot de favorieten zouden behoren. Ze hebben geweldig veel individuele kwaliteit, en met de terugkeer van N'Golo Kanté is het middenveld behoorlijk stabiel te noemen." Duitsland, zegt Arman Avsaroglu. "Het is alweer even geleden dat ze een toernooi hebben gewonnen. Nu krijgen ze de kans in eigen land, met een goede trainer en een stabiel elftal waarin vedette Toni Kroos na een lange afwezigheid is teruggekeerd. Ik beschouw ze als topfavoriet." Frankrijk, aldus Jeroen Elshoff. "Ze hebben zo veel individuele klasse, met in de kern de beste speler ter wereld: Kylian Mbappé. De ploeg is zakelijk ingesteld en is zo geduldig, ze wachten op het juiste moment. Mede door die combinatie van talent en geduld zijn ze erg moeilijk te verslaan." Nederland, volgens Jeroen Grueter. "Ik ben aangestoken door het Nederland-virus. Er zit geloof in het team, overtuiging, bravoure. De rol van underdog zou nog weleens goed kunnen werken. De afwezigheid van Frenkie de Jong is een klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid. Er hangt geen schaduw meer boven het elftal. Een ploeg valt of staat met de vorm van de spelers en ik zie hele positieve dingen."