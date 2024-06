NOS Het sterrenelftal

Dit elftal vol grote namen ontbreekt op het EK voetbal in Duitsland

Van Thibaut Courtois tot Gavi. En van Mats Hummels tot Jack Grealish. Dit elftal vol goede voetballers had het EK misschien wel kunnen winnen, maar ze ontbreken allemaal op het toernooi in Duitsland dat vrijdag begint. Vanwege zware blessures, simpelweg andere keuzes, of ruzie.

Als eerste de keeper: Thibaut Courtois. De 32-jarige doelman is afwezig bij België. De keeper van Real Madrid stond onlangs nog onder de lat in de gewonnen Champions League-finale tegen Dortmund, maar hij ligt overhoop met bondscoach Domenico Tedesco. Naar verluidt omdat de trainer Courtois niet de aanvoerdersband gaf toen Kevin De Bruyne geblesseerd raakte.

Saillant detail: de Italiaan heeft slechts 25 spelers opgeroepen, terwijl er 26 mee mogen.

Pro Shots

Oud-Ajacied Jurriën Timber stond vrijwel het complete seizoen buitenspel met een zware kruisbandblessure. Begin mei keerde de verdediger terug in de wedstrijdselectie van Arsenal en viel nog in als rechtsback tijdens een duel met Everton. Maar dat was niet genoeg voor bondscoach Ronald Koeman om hem op te roepen.

Ook Harry Maguire is onvoldoende hersteld voor een plek in de Engelse selectie. De verdediger speelde 63 interlands, veelal als aanvoerder, maar is geblesseerd aan zijn kuit. "Ondanks mijn inspanningen is het mij niet gelukt om op tijd fit te zijn", meldde Maguire op Instagram. "Misschien heb ik het te hard geprobeerd. Ik ben er kapot van en enorm ontdaan."

EPA Mats Hummels na het verlies van de Champions League-finale tegen Real Madrid

Bij Nederland viel Ian Maatsen af. Daar begrepen ze in Duitsland helemaal niks van. De linksback speelde immers de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid. Zelf riepen de Duitsers de 35-jarige verdediger Mats Hummels, ook speler van Dortmund, niet op. Bondscoach Julian Nagelsmann maakt simpelweg andere keuzes. Hummels noemde de keuze "bitter", en schaarde zichzelf toch wel bij "één van de vijf beste verdedigers van Duitsland".

Dan de linksback: David Alaba. Oostenrijk, een van de tegenstanders van Oranje, moet het stellen zonder de aanvoerder. De deelname van de 31-jarige speler van Real Madrid was al onzeker, nadat hij in december een kruisband had gescheurd. Een paar weken geleden werd bekend dat de oud-speler van Bayern München opnieuw een kijkoperatie moet ondergaan.

ANP

Al in november waren de koppen glashelder: Spaans toptalent Gavi kan het EK vergeten. De middenvelder van Barcelona scheurde zijn voorste kruisband af tijdens een interland tegen Georgië. De 19-jarige voetballer had ondanks zijn jonge leeftijd al 26 interlands op zijn naam staan. Daar komen deze zomer helaas voor de speler van Barcelona geen caps bij.

Bondscoach Nagelsmann laat niet alleen Hummels thuis. Ook Leon Goretzka is afgevallen. De middenvelder van Bayern München is niet altijd meer zeker van een basisplaats. Veel Duitse media denken dat de uitverkiezing van zijn ploeggenoot, het 20-jarige talent Aleksandar Pavlovic, daar debet aan is. Voor aanvaller Serge Gnabry geldt eigenlijk hetzelfde. Ook hij kan niet altijd meer op speeltijd rekenen bij de club uit Beieren.

AFP Gavi raakt geblesseerd tijdens het duel met Georgië

Bij Engeland zijn Marcus Rashford en Jack Grealish er niet bij. De aanvallers waren dit seizoen een stuk minder op dreef bij hun clubs (Manchester United en City) dan in het seizoen ervoor. Op het EK in 2021 waren ze allebei nog wel present en haalden ze met Engeland de finale. Ze vielen allebei in maar konden niet voorkomen dat er na strafschoppen werd verloren van Italië. Rashford miste een penalty

En als laatste Ciro Immobile, de Europees kampioen van 2021. De afwezigheid van de spits komt niet helemaal als een grote verrassing. De Lazio-aanvoerder werd pas één keer geselecteerd sinds Luciano Spalletti het bondscoachschap overnam van Roberto Mancini. Gianluca Scamacca, de spits die met Atalanta Bergamo de Europa League won, krijgt de voorkeur.

De reservebank Voor dit elftal is alleen gekeken naar spelers van landen die zich gekwalificeerd hebben voor het EK. Anders hadden de Noren Erling Haaland en Martin Odegaard waarschijnlijk ook een plekje 'veroverd', net als de Zweed Alexander Isak. Enkele andere spelers die dit sterrenelftal (en het EK) net niet gehaald hebben: Ian Maatsen, Marten de Roon (Nederland), Lucas Hernandez, Wesley Fofana, Christopher Nkunku (Frankrijk), Reece James, Raheem Sterling (Engeland), Lewis Ferguson (Schotland), Matty Cash (Polen), Francesco Acerbi, Sandro Tonali (Italië) en Isco (Spanje).