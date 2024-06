NOS Voetbal • vandaag, 06:01 Geest Frimpong is uit de fles, nu die van Simons en Koopmeiners nog Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Het was een waardevolle avond voor Jeremie Frimpong met Oranje tegen Canada (4-0 oefenzege). In zijn derde interland toonde de vleugelflitser precies wat hij op het EK voor dit Nederlands elftal kan betekenen. Hij liet zien wat hij al langer bij Bayer Leverkusen etaleert. Goed voorbeeld doet goed volgen?

Getty Images Jeremie Frimpong juicht na zijn eerste goal voor Oranje

Even terug naar 22 maart. De ene 4-0 is de andere niet. Frimpong kreeg na zijn korte (goede) invalbeurt tegen Frankrijk in oktober tegen Schotland voor het eerst een kans in de basis bij Oranje. Hij had als valse rechtsbuiten een belangrijke rol in een wat ingewikkelde tactiek van Koeman.

Het kwam er die avond niet uit in de Johan Cruijff Arena. De flair van de Frimpong van Leverkusen was nergens te bekennen. Hij leed veel balverlies, oogde onzeker, ging zonder overtuiging acties aan, werd nauwelijks op zijn snelheid benut en hij vertrouwde daar zelf ook amper op.

In de 62ste minuut werd Frimpong vervangen. Weg EK-kansen Frimpong? De volgende interland tegen Duitsland bleef hij aan de kant. Koeman keerde terug naar een systeem met echte wingbacks en Frimpong moest zijn plaats afstaan aan Denzel Dumfries.

In Duitsland zette Frimpong zich over zijn Oranje-teleurstelling heen, maakte hij een belangrijke goal in de kwartfinales van de Europa League tegen West Ham United, scoorde ook in de halve finales van de DFB-Pokal tegen Fortuna Düsseldorf en pakte met Leverkusen de Duitse dubbel.

Nieuwe kans

Daarmee stelde hij zijn plek in de EK-selectie veilig en bovendien bleek Koeman bereid hem een nieuwe kans te gunnen, gisteravond tegen Canada. Die kans greep Frimpong met beide handen aan. Tegen het einde van de eerste helft kwam Frimpong al op stoom en na rust kwam hij helemaal los.

Eerst bediende Frimpong Memphis Depay met een geweldige voorzet bij de 1-0. Daarna troefde hij op snelheid en slimheid niemand minder dan de Canadese aanvoerder en Bayern München-ster Alphonso Davies af en schoot hij met links prachtig binnen.

Kijk hieronder naar de assist en de goal van Jeremie Frimpong tegen Canada:

Evenals in zijn voorgaande interland werd Frimpong in de 62ste minuut naar de kant gehaald, maar dit keer met een heel ander gevoel. Dit keer had Frimpong zijn waarde bewezen en zijn kandidatuur gesteld voor een basisplaats op het EK. De geest van de 23-jarige Frimpong is uit de fles.

Het optreden van Frimpong biedt perspectief voor andere Oranje-spelers die tot nu toe nog niet hun clubvorm hebben meegenomen naar het Nederlands elftal. Zo zwaar hoeft dat Oranje-shirt helemaal niet te wegen.

Bleekjes in Oranje

Denk aan Xavi Simons en Teun Koopmeiners. De 21-jarige Simons toonde bij PSV en RB Leipzig zijn grote potentie. Acht goals en elf assists noteerde hij dit seizoen in de Bundesliga. Bij Oranje kwam het er nog niet uit. Een goal bleef uit in zijn eerste dertien interlands.

"Hij moet gaan beseffen waar hij geen balverlies mag leiden", zei Koeman na de wedstrijd tegen Schotland over Simons. "Op eigen helft moet je altijd denken aan balbezit houden, op die plekken kan dat niet gebeuren. Ik mag van hem verwachten dat hij zich daarin ontwikkelt."

Simons kreeg daarna steun van RB Leipzig-trainer Marco Rose. "Ik kan Nederland alleen maar adviseren om te proberen Xavi in een rol te plaatsen waarin hij zijn overduidelijke kwaliteiten kan laten zien."

Kijk hieronder naar de interviews met Jeremie Frimpong en Memphis Depay (over de klik met Frimpong) na Nederland- Canada:

Verder adviseerde Rose "om naar de bondscoach te luisteren en dingen te accepteren". Simons weet dat het beter moet en sprak daar ook persoonlijk met de bondscoach over. Het resultaat zullen we weldra aanschouwen. Dat eerste doelpunt komt eraan, de vraag is wanneer.

Grote hoogte

Koopmeiners valt in dezelfde categorie. De 26-jarige middenvelders groeide dit seizoen met Atalanta tot grote hoogte. Mede dankzij de goals, de assists en de tomeloze energie van de linkspoot eindigde Atalanta als vierde in de Serie A en werd bovendien de finale van de Coppa Italia gehaald.

Kroon op het seizoen was het veroveren van de Europa League. Ook voor Koopmeiners geldt dat de Koopmeiners van club Atalanta nog te weinig zichtbaar was in zijn 21 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Vandaag sluit Koopmeiners aan bij Oranje, vol vertrouwen en vol perspectief.

Als het optreden van Frimpong een voorbode is voor meer openbaringen in Oranje wordt het een mooie zomer. Dan kunnen we wat verwachten van Simons en Koopmeiners. En daar wordt Oranje alleen maar sterker van.