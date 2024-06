Reuters Connect

NOS Voetbal • vandaag, 23:43 Koeman ziet Oranje zijn plicht doen: 'Elftal zit grotendeels in mijn hoofd'

Wat bondscoach Ronald Koeman het meest opviel na het met 4-0 gewonnen oefenduel van Oranje met Canada? "Dat we na een moeizaam begin heel agressief gespeeld hebben en bij vlagen goed druk hebben gezet."

Moeizaam op gang kwam het Nederlands elftal zeker, donderdagavond in De Kuip en zo vlak voor het EK. Uiteindelijk versloeg het Canada alsnog relatief eenvoudig, door doelpunten van Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Wout Weghorst en Virgil van Dijk.

De openingstreffer van Depay viel in de vijftigste minuut, waarmee de spits voor zijn 45ste treffer in Oranje tekende. "We hadden die goal natuurlijk veel eerder moeten maken", gaf Koeman toe. "Maar in de tweede helft hebben we niks weggegeven."

6:37 Koeman na oefenzege tegen Canada: 'Ze moesten ons wakker schudden'

Wie daarbij in positieve zin opviel, was Frimpong. De 23-jarige vleugelspeler was goed voor een assist en schreef het tweede doelpunt van de avond op zijn naam. Koeman was na afloop te spreken over de speler van Bayer Leverkusen, die op de rechterflank stond gepositioneerd.

"Hij heeft gespeeld zoals hij dat ook doet bij zijn club. Hij heeft een actie in zich, de snelheid", zei Koeman. Daarbij wees hij ook op de directe tegenstander van Frimpong tijdens het oefenduel: Alphonso Davies, de rappe vleugelverdediger van Bayern München.

"Als we de bal sneller diep hadden gespeeld, dan had het ook eerder gevaarlijk kunnen worden. Maar meer dan dit kan ik niet vragen van Jeremie. Hij heeft op trainingen ook weleens op de linkerkant gespeeld, maar ik denk dat rechts zijn beste positie is. We hebben meerdere opties op die positie."

'Depay ziet er prima uit'

Ook Depay viel Koeman in positieve zin op. Vooraf was het nog de vraag hoe fit de 30-jarige spits zou zijn. Hij speelde uiteindelijk ruim een uur. "Ik hoop dat hij tegen IJsland negentig minuten kan spelen. Vooralsnog ziet het er prima uit."

1:03 Samenvatting oefeninterland Nederland - Canada

Uit de antwoorden van de bondscoach bleek dat hij tevreden was. "Ik denk dat we een aantrekkelijke wedstrijd hebben gezien. We hebben onze plicht gedaan." De grote vraag: zal Koeman na het zien van deze wedstrijd moeten sleutelen aan de definitieve basisopstelling?

Enigszins cryptisch: "Ik weet wat de opties zijn. We hebben nog één oefenwedstrijd en dan maak ik de balans op. Het elftal zit grotendeels in mijn hoofd, maar er zijn altijd een, twee of drie posities waar je nog even de tijd voor moet nemen."