EPA Pepe (links) en Cristiano Ronaldo, de routiniers van Portugal

NOS Voetbal • vandaag, 13:18 EK-selecties bekend: dit zijn de jongste, oudste en meest ervaren spelers

De 24 bondscoaches hebben gisteravond allemaal hun definitieve selecties voor het EK voetbal ingeleverd. En dus kan voor veel voetballiefhebbers de voorpret beginnen: het grasduinen in de spelerslijsten.

Wie zijn de jongste talenten, de oudste spelers en de meest ervaren rotten? En welke clubs leveren de meeste internationals aan het EK?

De jongste

Lamine Yamal is met zijn 16 jaar veruit de jongste speler van het toernooi. De Spaanse rechtsbuiten is al de jongste debutant bij Barcelona én Spanje. Als hij in Duitsland minuten maakt, wordt hij ook de jongste speler ooit op een EK.

Dat record staat nu op naam van Kacper Kozlowski (17 jaar en 246 dagen). De middenvelder van Vitesse, inmiddels 20 jaar, is ditmaal niet opgeroepen bij Polen.

Pro Shots Lamine Yamal (links) gaat als 16-jarige naar het EK

Pau Cubarsí, Yamals 17-jarige ploeggenoot bij Barcelona, viel overigens op het laatste moment af bij de Spaanse selectie van bondscoach Luis de la Fuente. Daardoor is de 18-jarige Fransman Warren Zaïre-Emery van Paris Saint-Germain na Yamal de jongste EK-deelnemer.

Daarna volgt de 18-jarige Feyenoorder Leo Sauer, die is opgenomen in de selectie van Slowakije. In Rotterdam speelde hij dit seizoen vijftien keer mee, telkens als invaller. Hij scoorde twee keer en gaf vier assists.

De oudste

En de oudste? Dat is de 41-jarige Pepe bij Portugal. De in Brazilië geboren verdediger heeft aangetoond nog altijd topfit te zijn. Hij speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor FC Porto en was in maart nog aanvoerder van Portugal tijdens het gewonnen oefenduel met Zweden: 5-2. Pepe begint in Duitsland aan zijn vijfde EK.

Pro Shots De Portugese routinier Pepe (41)

Voor Pepe's teamgenoot Cristiano Ronaldo wordt het zelfs zijn zesde EK, en zijn elfde eindtoernooi met Portugal. De 39-jarige aanvaller die tegenwoordig voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië speelt, is bovendien EK-topscorer aller tijden met 14 doelpunten. De nummer twee op die lijst, Fransman Michel Platini, volgt op gepaste afstand met 9 goals.

Ronaldo voert ook de lijst aan van voetballers met de meest gespeelde interlands (206 caps). Daarna volgen Luka Modric (174), Jan Vertonghen (154), Robert Lewandowski (149) en Pepe (136). Bij Nederland is Daley Blind (107) de enige met meer dan honderd interlands.

Hofleveranciers

Clubs uit de Engelse competities leveren de meeste spelers op dit EK. Het zijn er 114, waarvan er 95 in de Premier League uitkomen. Italiaanse clubs vaardigen 105 spelers af, Duitsland 83 en Spanje 61.

Vanuit de Nederlandse eredivisie gaan 16 spelers naar het toernooi, zes daarvan zitten bij het Nederlands elftal. Georginio Wijnaldum is een van de 14 spelers die in de Saudi Pro League actief zijn.

16 eredivisiespelers op het EK Feyenoord

Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida (Nederland)

Gernot Trauner (Oostenrijk)

Dávid Hancko en Leo Sauer (Slowakije)

Luka Ivanusec (Kroatië)

Ondrej Lingr (Tsjechië) Ajax

Brian Brobbey en Steven Bergwijn (Nederland)

Josip Sutalo en Borna Sosa (Kroatië)

Ahmetcan Kaplan (Turkije) PSV

Joey Veerman en Jerdy Schouten (Nederland)

Johan Bakayoko (België) FC Twente

Michal Sadilek (Tsjechië)

Feyenoord is met zeven EK-gangers de hofleverancier vanuit de eredivisie. Dat is net iets meer dan de helft van Manchester City en Internazionale, die liefst dertien van hun spelers op het EK terug zullen zien. PSG, FC Barcelona en Real Madrid leveren twaalf spelers.

Vijf Italiaanse bondscoaches

Nog een opvallend feitje: er zijn liefst vijf Italiaanse bondscoaches present. Naast Luciano Spalletti van de titelverdediger Italië zijn dat Domenico Tedesco (België), Vincenzo Montella (Turkije), Francesco Calzona (Slowakije) en Marco Rossi (Hongarije).

Frankrijk, Spanje en Duitsland leveren elk twee bondscoaches. De twee Duitse coaches zijn meteen ook de jongste en de oudste trainers op het WK. Julian Nagelsmann van gastland Duitsland is pas 37 jaar, Ralf Rangnick van Oostenrijk viert eind deze maand zijn 66ste verjaardag.

AFP De Duitse bondsoach Nagelsmann is vier jaar jonger dan Pepe, de oudste speler op het WK