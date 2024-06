Trauner in EK-selectie Oranje-opponent Oostenrijk, Sabitzer krijgt nog even vrij

AFP De Oostenrijkse basiself voor EK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan met staand Gernot Trauner en Maximilian Wöber.

Feyenoorder Gernot Trauner is opgenomen in de selectie van Oostenrijk, dat op 25 juni in Berlijn tegenstander is van Oranje in de groepsfase van het EK.

Ook oud-Ajacied Maximilian Wöber en recordinternational Marko Arnautovic (oud-FC Twente) zijn door bondscoach Ralf Rangnick opgenomen in de selectie.

Sterspeler Marcel Sabitzer wil zich nog niet bij de nationale ploeg melden. De middenvelder heeft de bondscoach gevraagd of hij later mag aansluiten, omdat hij de nederlaag met Borussia Dortmund in de Champions League-finale nog niet heeft verwerkt.

Daarom komt Sabitzer (30) zaterdag niet in actie in de oefeninterland tegen Zwitserland.

Vorige week zaterdag verloor Dortmund op Wembley de finale met 2-0 van Real Madrid. Dat hakt er bij Sabitzer nog altijd hard in. "Wij zijn professionele atleten, maar ook mensen. Iedereen die mij na de wedstrijd heeft gezien, weet wat dit met mij heeft gedaan."

"Gevoelens kunnen niet worden onderdrukt, ik ben het allemaal aan het verwerken. Daarom heeft het nog geen zin om bij de nationale ploeg te zijn."

Doelman Schlager mist EK

Donyell Malen, die ook bij Dortmund meedeed in de Champions League-finale, meldde zich twee dagen later bij Oranje. Hij speelde mee in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Canada.

Waar Sabitzer richting het EK weer aansluit, moet bondscoach Ralf Rangnick het bij Oostenrijk wel zonder keeper Alexander Schlager stellen. De doelman van RB Salzburg heeft last van een knieblessure en mist het EK.

Drie jaar geleden was Oostenrijk ook al tegenstander van Oranje in de groepsfase. In de Johan Cruijff Arena won Nederland met 2-0.