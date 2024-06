NOS Voetbal • vandaag, 22:57 Real Madrid verslaat Dortmund en is voor vijftiende keer beste van Europa

Real Madrid heeft voor de vijftiende keer de Champions League/Europa Cup I gewonnen. Op Wembley slaagde Borussia Dortmund erin de Koninklijke lang te verrassen en in problemen te brengen, maar in de tweede helft sloeg Real genadeloos toe: 2-0.

In de laatste wedstrijd van zijn loopbaan was Toni Kroos goed voor een assist en de uitblinker van dit CL-seizoen, Vinícius Júnior, maakte het tweede doelpunt voor de Spaanse recordkampioen.

Geen EK, wel CL-finale voor Maatsen

Ian Maatsen moest afgelopen woensdag een teleurstelling incasseren met het mislopen van een plek in de Nederlandse EK-selectie. Vanavond stond de 22-jarige linkspoot uit Vlaardingen voor Dortmund in de finale van de Champions League.

Maatsens Duitse teamgenoten Mats Hummels, Karim Adeyemi, Julian Brandt en Emre Can moesten een soortgelijke teleurstelling slikken. Genoemd viertal kreeg geen uitnodiging van de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, in tegenstelling tot Nico Schlotterbeck en Niclas Füllkrug.

Reuters Ian Maatsen (r) in duel met Dani Carvajal

Het bleek geen belemmering voor BVB. Nadat vier veldbestormers in de eerste minuut het veld hadden betreden en zo voor een valse start hadden gezorgd, toonden de energieke Duitsers zich allerminst bevreesd voor de veelvoudig Europees kampioen.

De eerste kansen waren voor Dortmund. Brandt schoot na terugleggen van Füllkrug naast, Adeyemi passeerde Real-keeper Thibaut Courtois, maar werd daarna geblokt door Dani Carvajal en na een lepe pass van Maatsen raakte Füllkrug de paal.

Meer kansen Dortmund

Füllkrug stond daarbij overigens buitenspel. Sowieso geen goal dus, maar het gaf wel aan hoe gevaarlijk Dortmund was. Zo ging het verder in de eerste helft. Maatsen zette vanaf eigen strafschopgebied een counter op en even later was het opeens zes tegen drie in Duits voordeel.

Dortmund speelde die counter niet goed uit. Na zeldzaam balverlies van Kroos volgde een schot van de Oostenrijker Marcel Sabitzer en toen Jadon Sancho Kroos zijn hielen liet zien, kwam de voorzet van de Engelsman niet aan.

Wat deed Real? Vinícius toonde een paar versnellingen, schoten van Vinícius en Federico Valverde gingen ruim over en een voorzet van Vinícius bereikte Jude Bellingham net niet. Het was heel mager van de Koninklijke. Real wist zich geen raad, Dortmund was de baas.

Reuters Niclas Füllkrug krijgt een goede kopkans

Wanhopen hoefde Real natuurlijk niet. Neem alleen al de vorige CL-finale van de Spanjaarden. Ook toen in 2022 schoot Real tegen Liverpool geen enkele keer tussen de palen in de eerste helft, maar won het wel door het enige schot op doel in de 59ste minuut, van Vinícius.

Na rust liet Real meer zien op Wembley. Kroos krulde een vrije trap, versierd door Vinícius, prachtig naar de kruising. Doelman Gregor Kobel tikte de bal uit het doel. Ook Carvajal had een mogelijkheid, weer was Kobel alert. Aan de andere kant had Füllkrug een goede kopkans.

Brede grijns Vinícius

De tijd verstreek zonder goals en Real maakte zich geen zorgen. Typerend was de bal door de benen van Julian Ryerson door Vinícius. De Braziliaan toverde een brede grijns op zijn gezicht. Hij had het naar zijn zin. Even later kopte Carvajal de corner van Kroos binnen.

Een mokerslag voor Dortmund. Real was opeens de baas. Nadat Donyell Malen, die wel naar het EK gaat, in de ploeg was gekomen bij Dortmund leverde Maatsen de bal in bij Bellingham en schoot Vinícius Real fraai op 2-0.

Terwijl Vinícius bleef lachen, kopte Füllkrug nog binnen na een actie van Malen, maar een goal was Dortmund niet gegund. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De vijftiende Champions League/Europa Cup I was binnen voor Real. De laatste beker in de illustere loopbaan van Kroos was ook binnen. De Duitser kreeg van Real-coach Carlo Ancelotti in de 86ste minuut een publiekswissel. Voor Dortmund restten de tranen na een memorabel Europees seizoen.