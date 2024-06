NOS Voetbal • vandaag, 08:13 Maatsen van bank in Londen naar Champions League-finale: 'Gewoon lekker voetballen'

Ian Maatsen wacht vanavond de grootste wedstrijd uit zijn nog prille carrière: de Champions League-finale op het heilige gras van Wembley. Met Borussia Dortmund, pas sinds een half jaar zijn werkgever, neemt de linksback het op tegen Real Madrid.

Drie dagen geleden moest de 22-jarige Maatsen nog een flinke tegenvaller incasseren - hij mag van bondscoach Ronald Koeman niet mee naar het EK - maar de focus is nu gericht op de cup met de grote oren.

Moet hij zich niet af en toe in zijn arm knijpen om zich te realiseren dat hij in de Champions League-finale staat? "Een klein beetje", klinkt het nuchter. "Maar nu besef ik het wel."

De weg naar de Champions League-finale ging voor Maatsen niet over rozen. Voor de winterstop zat hij bij Chelsea - niet eens actief in Europa - voornamelijk op de bank. In de winterstop verkaste hij op huurbasis naar Borussia Dortmund, en toen werd alles anders.

Zowel in de Bundesliga als de Champions League maakt de felle linksback sindsdien furore. "Boem-boem Maatsen", schreef de Duitse Bild Zeitung na zijn fraaie goal in de kwartfinales tegen Atlético Madrid.

Positieve energie

Hoe heeft Maatsen zo makkelijk zijn draai gevonden in Dortmund? "Ik denk door het vertrouwen van de trainer en van mijn familie. Door de support die mij al sinds ik jong ben overal naartoe heeft gebracht. Positieve energie, dat doet me heel goed", stelt de Vlaardinger.

Duitse ploeggenoten begrijpen afvallen Maatsen bij Oranje niet Bij Borussia Dortmund zijn ploeggenoten verbaasd dat Ian Maatsen niet is opgeroepen voor het EK met het Nederlands elftal. "Voor mij als niet-Nederlander is dit onverklaarbaar", zei Nico Schlotterbeck, zelf Duits international, in aanloop naar de Champions League-finale. "Ik ben hierdoor erg verrast, maar ik ben ervan overtuigd dat Ian in de toekomst belangrijk zal zijn voor het nationale team." Middenvelder Julian Brandt sloot zich bij de woorden van Schlotterbeck aan. "Ik had Ian ook geselecteerd."

De steun van zijn familie had Maatsen in zijn jonge jaren ook wel nodig. Op 11-jarige leeftijd werd hij weggestuurd bij de jeugdopleiding van Feyenoord, wat tot veel verdriet leidde.

"Ze vonden dat ik geen voetbalbeleving had. Ik zeg je eerlijk: toen was ik echt in tranen. Ik wilde stoppen met voetballen", zei de destijds 17-jarige Maatsen vijf jaar geleden tegen de NOS. "Mijn ouders probeerden mij nog over te halen, maar ik wist het zeker."

Weggekaapt

Voetballend op pleintjes besefte Maatsen echter dat hij er toch wel wat van kon en hij pikte de draad weer op bij Sparta. Twee jaar later haalde PSV hem naar de jeugdopleiding. Maar tot een debuut in de eredivisie kwam het nooit, want Chelsea kaapte hem op 16-jarige leeftijd weg uit Nederland.

Pro Shots Een 15-jarige Ian Maatsen in 2017 tijdens een duel van PSV onder 17

Na een drielandentoernooi met een jeugdteam van Oranje in de VS las Maatsen op sociale media dat er interesse voor hem zou zijn uit Londen. "Maar daar verschijnt zo veel op, dus wist ik niet of ik het moest geloven", vertelde hij in 2019, toen hij met Oranje onder 17 actief was op het WK in Brazilië.

"Totdat mijn ouders mij op een avond vroegen aan tafel te gaan zitten. We hebben leuk nieuws, zeiden ze. Chelsea wil je heel graag hebben. Achteraf bleek dat Chelsea mij al in mijn Sparta-tijd in de gaten had gehouden."

Huurling deluxe

In de zes jaar die volgden was Maatsen echter weinig te bewonderen op Stamford Bridge. In september 2019 maakte hij weliswaar op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij de Blues, maar in de seizoenen daarop werd hij telkens verhuurd, achtereenvolgens aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley.

Zijn verhuurperiodes waren succesvol en dit seizoen keerde hij terug bij Chelsea. Maar aan spelen kwam hij niet veel toe. De afgelopen maanden bloeide hij in Dortmund echter helemaal op, mede dankzij trainer Edin Terzic.

AFP Ian Maatsen viert uitbundig zijn doelpunt tegen Atlético Madrid

"Ik denk dat de trainer mij een goeie vrije rol heeft gegeven aan de linkerkant. En ook aan de binnenkant, als een extra middenvelder. Het zijn de posities waarop ik ook heb gespeeld in de jeugdopleidingen in Nederland. Voor mij is het eigenlijk niks anders dan gewoon lekker voetballen."

Ook aan zijn landgenoot Donyell Malen heeft Maatsen veel in Duitsland. "Natuurlijk, we praten veel met elkaar. Hij steunt mij en ik hem ook. Het is alleen maar fijn dat je ook even Nederlands kan praten."

Lekker voetballen

Gewoon lekker voetballen, dat is Maatsen ook vanavond van plan, in de Champions League-finale tegen veertienvoudig winnaar Real Madrid. De jonge verdediger gaat er nuchter mee om.

"Natuurlijk is er druk, maar het is gezonde druk. We gaan gewoon ons best doen en spelen zoals we steeds hebben gespeeld in de Champions League. Dat niveau moeten we nu weer laten zien. En er is niks beters dan de champion verslaan, toch?"