Koeman kiest vertrouwde namen boven Maatsen: 'Met hen wil ik cyclus afmaken'

Oranje-bondscoach Ronald Koeman houdt vast aan de voor hem vertrouwde namen voor het EK in Duitsland deze zomer. Dat bleek wel op de persconferentie waarin hij zijn besluit toelichtte om Ian Maatsen, Quinten Timber en Nick Olij te laten afvallen.

"Ik heb op een of twee posities twijfels gehad. Ik ga jullie niet meenemen in die twijfels", zei hij in de perszaal in Zeist.

De opvallendste naam die ontbreekt is Maatsen. Niet alleen omdat Maatsen basisspeler is bij topclub Borussia Dortmund, dat deze zaterdag de finale van de Champions League speelt tegen Real Madrid, maar ook omdat hij de enige echte pure linksback uit de voorselectie was.

'Cyclus afmaken'

Koeman zei dat Nathan Aké, Daley Blind en Micky van de Ven op die positie de voorkeur krijgen, omdat zij het goed doen bij hun club, fit zijn en op meerdere posities inzetbaar zijn.

"Met deze spelers wil ik de cyclus afmaken", aldus Koeman. Daarmee doelde hij op het feit dat Aké, Blind en Van de Ven al speelminuten hebben gemaakt in de EK-kwalificatiewedstrijden, terwijl Maatsen nog wacht op zijn eerste interland.

De bondscoach benoemde specifiek dat Blind ervaren is en dat hij door het afvallen van Maatsen een extra aanvaller kan meenemen.

De bondscoach heeft vanochtend met Maatsen "gefacetimed" om het slechte nieuws mee te delen. "Hij is teleurgesteld", zegt Koeman. Toch sprak de coach niet van een moeilijk gesprek. "Dit is mijn taak."

Wel gaf hij toe dat hij rekening had gehouden met het moment om contact op te nemen met Maatsen, aangezien die zaterdag de finale van de Champions League speelt. "Ik dacht, het is woensdagochtend. Dan zijn er nog drie dagen."

Voor bepaalde spelers heeft Koeman meerdere posities in gedachten. Zo kan rechtsback Jeremie Frimpong volgens de coach ook als aanvaller worden ingezet.

Koeman, die de zomer voor het eerst als bondscoach naar een eindtoernooi gaat, zei dat het maken van beslissingen "moeilijker had gekund". Hij verwees naar de blessures van Marten de Roon en Quinten Timber, die daardoor automatisch al afvielen.

"Het is logisch dat je dan Ryan Gravenberch meeneemt", zei de coach over de middenvelder van Liverpool. "Hij is met zijn neus in de boter gevallen."

Koopmeiners en Reijnders sluiten na eerste oefenwedstrijd aan Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) en Tijjani Reijnders (AC Milan) sluiten pas op zeven juni aan. Koopmeiners speelt met zijn club nog een inhaalwedstrijd en Reijnders is met zijn club op reis naar Australië. Hierdoor missen beide spelers de oefenwedstrijd tegen Canada van zes juni.

Gravenberch profiteert volgens Koeman ook van het feit dat Frenkie de Jong nog niet helemaal fit is. Koeman verwacht dat de middenvelder van Barcelona op tijd fit is voor de eerste EK-wedstrijd, tegen Polen op 16 juni. Dat geldt ook voor Memphis Depay.

Een andere enigszins opvallende naam is Steven Bergwijn, die een moeizaam seizoen kende bij Ajax. Dat vindt Koeman ook. Toch weerhield het hem er niet van om Bergwijn op te roepen. "Ik heb een verleden met hem. Het talent is er nog steeds."