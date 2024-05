ANP Ian Maatsen

Maatsen, Timber en Olij niet opgenomen in Oranjeselectie voor EK

Quinten Timber, Ian Maatsen en keeper Nick Olij zullen deze zomer niet actief zijn op het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman heeft het drietal niet opgenomen in de definitieve selectie voor het EK.

Eerder werd al bekend dat Atalanta-middenvelder Marten de Roon niet op tijd fit zou zijn voor het eindtoernooi.

Zoals eerder aangegeven heeft Koeman wel een plekje in zijn selectie vrijgehouden voor Frenkie de Jong en Memphis Depay, die beiden herstellende zijn van een blessure.

Wel CL-finale, geen EK

Maatsen is de opvallendste afvaller. Hij speelt zaterdag met zijn club Borussia Dortmund de finale van de Champions Leauge tegen Real Madrid.

Hoewel hij zijn debuut voor Oranje nog niet heeft gemaakt, werd Maatsen wel gezien als serieuze optie voor de linksbackpositie. Dit had niet alleen te maken met zijn sportieve prestaties, maar ook met de blessure van Feyenoorder Quilindschy Hartman.

Afvaller Timber kende een goed seizoen bij Feyenoord, maar kampt sinds het begin van deze maand met een spierblessure. Hierdoor trainde hij afgelopen dagen al apart in Zeist. De middenvelder maakte dit jaar zijn debuut in het shirt van Nederland.

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch profiteert van de afwezigheid van Timber en De Roon. De 22-jarige Gravenberch was enige tijd niet in beeld bij Oranje, maar maakte dit seizoen aardig wat speelminuten bij zijn club. Zijn laatste interland speelde hij in het najaar van 2022.

Sparta-doelman Olij maakte de afgelopen seizoenen een goede indruk en werd in oktober vorig jaar voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Maar tot een debuut kwam het nog niet. Koeman kiest ervoor om keepers Justin Bijlow, Mark Flekken en Bart Verbruggen mee te nemen naar Duitsland.

Eerste EK-duel tegen Polen

Het EK voetbal begint op 14 juni met de openingswedstrijd tussen gastland Duitsland tegen Schotland. Voor Nederland staat twee dagen later in Hamburg het eerste groepsduel met Polen op het programma.

21 juni speelt Oranje in Leipzig tegen Frankrijk en op 25 juni is Oostenrijk in Berlijn de tegenstander.