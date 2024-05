ANP Bondscoach Ronald Koeman tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op de KNVB Campus in Zeist

NOS Voetbal • morgen, 00:00 Dag van de waarheid bij Oranje: welke drie spelers krijgen slecht nieuws? Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Het is de dag van de EK-selectie. Bondscoach Ronald Koeman maakt vanmiddag de 26 spelers bekend die met het Nederlands elftal meegaan naar Duitsland.

Dat betekent meteen ook dat drie spelers uit de voorlopige selectie een vakantie kunnen boeken. Afgelopen maandag ging er al een streep door de geblesseerde Marten de Roon.

Even terug in de tijd. Het was een schok van jewelste toen Louis van Gaal op vrijdag 11 november 2022 zijn WK-selectie openbaarde. Geen Jasper Cillessen, wel Andries Noppert. Ook Mark Flekken, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Donyell Malen en Brian Brobbey haalden het destijds niet.

Genoemd vijftal behoorde tot de dertien afvallers van de 39-koppige voorselectie voor het WK in Qatar. Twee van die vijf gaan nu zeker mee, misschien wel meer. Van Gaal selecteerde destijds 3 keepers, 9 verdedigers, 7 middenvelders en 7 aanvallers, al kunnen sommige spelers net als nu op meerdere posities uit de voeten.

Favoriet voor de keepersplekken zijn vandaag Justin Bijlow, Mark Flekken en Bart Verbruggen. Een kwalitatief sterk keeperstrio. Nick Olij zou zich daartussen kunnen voegen als Koeman geen goede reserve ziet in een van de drie. Daarom viel Cillessen destijds buiten de boot.

De bondscoach heeft daarnaast de mogelijkheid om vier keepers mee te nemen, handig bij partijvormen op de training.

In de debatten vooraf over potentiële afvallers vallen weinig namen van verdedigers. Mocht Koeman toch een van de tien verdedigers laten vallen, wordt dat hoe dan ook een lastig besluit. Een luxeprobleem, gezien de vele goede verdedigers.

Keepers in voorselectie: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) Verdedigers in voorselectie: Virgil van Dijk (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Stefan de Vrij (Internazionale), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Door het wegvallen van Quilindschy Hartman mist Koeman een linksback. Ian Maatsen heeft zich bij Borussia Dortmund onderscheiden, maar speelde nog geen interland. Zaterdag staat Maatsen in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Kun je een CL-finalist passeren?

Met Daley Blind, Nathan Aké en Micky van de Ven heeft Koeman opties voor links centraal in de verdediging of links aan de zijkant. De 23-jarige Van de Ven heeft in de Premier League zijn waarde bewezen, maar in Oranje nog niet (twee interlands). Bovendien was hij er de afgelopen drie dagen niet bij om Koeman te overtuigen.

Ook Jeremie Frimpong (twee interlands) moet zijn clubvorm nog tonen in Oranje. De flankspeler van de Duitse kampioen en bekerwinnaar Bayer Leverkusen heeft als voordeel dat hij tevens als rechtsbuiten gebruikt kan worden. Een verdediger van deze lijst schrappen? Misschien gaan ze wel allemaal mee.

Middenveld

Op het middenveld is het makkelijker snijden voor Koeman. Ten eerste viel De Roon af vanwege zijn blessure. Frenkie de Jong is evenmin fit, maar op hem is Koeman bereid te wachten, tot zekere hoogte natuurlijk, niet oneindig.

Met Ryan Gravenberch als verrassende keuze in de voorselectie anticipeerde Koeman al op het wegvallen van De Jong. Valt De Jong niet weg, dan is Gravenberch een logische afvaller. Ook Feyenoorder Quinten Timber zit op de wip, mede omdat hij niet geheel fit arriveerde in Zeist.

Middenvelders in voorselectie: Ryan Gravenberch (Liverpool), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq) Aanvallers in voorselectie: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Wout Weghorst (Hoffenheim), Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Met Joey Veerman heeft Koeman een alternatief voor De Jong, het wegvallen van De Roon maakt een selectie van Jerdy Schouten, net als De Roon een goede balveroveraar, nog waarschijnlijker en Georginio Wijnaldum was door Koeman al benoemd als zekere EK-ganger.

Om Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders en Xavi Simons kan de bondscoach moeilijk heen, al hebben Koopmeiners en Simons in Oranje allerminst overtuigd.

Aanval

Van Gaal nam twee jaar geleden zeven aanvallers mee naar Qatar en dan lijkt de zes van Koeman in de huidige voorselectie wat weinig. Dat valt mee.

Kijkend naar het Oranje van Koeman in zijn tweede termijn kunnen sommige middenvelders ook als halve aanvallers worden beschouwd. Zo ziet Koeman Simons als aanvaller, van links, van rechts of op tien en kunnen ook Wijnaldum, Koopmeiners, Reijnders en Timber in een aanvallende rol worden gebruikt.

Voor Ajax-aanvallers Steven Bergwijn en Brian Brobbey wordt het spannend. Bergwijn stelde zelden teleur in Oranje, maar kende een teleurstellend jaar bij Ajax. Brobbey had juist een sterk seizoen in Amsterdam. Zijn interlandteller staat echter pas op één.

Memphis Depay is ondanks zijn gebrek aan ritme nog steeds onomstreden voor Koeman. De nummer twee van de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal (44 goals) is net als Frenkie de Jong voor Koeman het wachten waard. Een sleutelspeler.