Koeman maakt voorselectie EK bekend: geen Zirkzee, geen Wieffer

Bondscoach Ronald Koeman heeft 30 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK. Opvallende afwezigen zijn Feyenoorder Mats Wieffer, die kampt met een bovenbeenblessure , en Bologna-aanvaller Joshua Zirkzee, die onlangs weer geblesseerd raakte.

Frenkie de Jong ondanks blessure erbij

In de selectie zit onder anderen de nu nog geblesseerde Frenkie de Jong. Memphis Depay, net terug van een spierblessure, staat ook op de lijst en dat geldt eveneens voor de in april van een blessure teruggekeerde Justin Bijlow en de gisteren geblesseerd geraakte Marten de Roon.

Mede als gevolg van een lobby van de Nederlandse bondscoach stond de UEFA onlangs toe dat EK-selecties u it 26 spelers mogen bestaan, in plaats van 23 . Alle EK-selecties moeten op 7 juni binnen zijn bij de Europese voetbalbond UEFA.

Spelers die daarna zwaar geblesseerd raken of ziek worden, mogen, na goedkeuring van de UEFA, nog voor de eerste wedstrijd van een land worden vervangen. Keepers mogen ook nog voor de tweede wedstrijd van een land worden vervangen.

Het EK begint op 14 juni en de eerste groepswedstrijd van Oranje is op 16 juni tegen Polen in Hamburg. Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni) zijn de andere tegenstanders in groep D.