Geblesseerde De Roon mist Europa League-finale, EK nog onzeker

Gisteravond viel De Roon tijdens de Italiaanse bekerfinale geblesseerd uit. In tranen verliet hij het veld, waarna Gasperini al anticipeerde op een blessure die mogelijk het einde van zijn seizoen betekende.

Vandaag op de persconferentie bevestigde Gasperini dat De Roon de wedstrijd van komende woensdag zal missen. Of het Europees kampioenschap in gevaar is, kon de trainer niet zeggen, al gaf hij aan 'hoopvol' te zijn voor de Nederlander.