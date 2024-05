ANP Gravenberch in gesprek met de NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:16 Gravenberch ziet EK-kansen stijgen door blessure De Roon: 'Extra plaatsje vrij'

"Eerlijk gezegd was ik wel een klein beetje verrast door de voorselectie", zegt middenvelder Ryan Gravenberch. In september 2022 zat hij voor het laatst bij Oranje, dus een telefoontje van de bondscoach was geen vanzelfsprekendheid.

Maar Gravenberch is blij dat hij er is en wil een plek afdwingen in de definitieve selectie: "Als kleine jongen wil je natuurlijk een EK spelen."

Nu Marten de Roon geblesseerd is afgehaakt is die kans op een plek in de selectie voor de speler van Liverpool toegenomen. "Tuurlijk wordt mijn kans groter. Er komt een extra plaats vrij, maar we gaan het zien", zegt Gravenberch, die zich op de trainingen wil tonen,

Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de EK-selectie bekend. Na het afhaken van De Roon moeten er nog drie spelers afvallen.

'We kunnen winnen'

Mocht hij met Oranje naar het EK gaan, dan zijn de ambities duidelijk. "We hebben denk ik een supergoed team. Ik denk dat we grote kans maken, dat we kunnen winnen", zegt de 22-jarige Amsterdammer.

Persconferentie Koeman bij de NOS De persconferentie van bondscoach Ronald Koeman met een toelichting op zijn definitieve EK-selectie is woensdag vanaf 16.10 uur live te zien bij de NOS, via een livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Gravenberch zit bij de selectie na een seizoen met ups en downs bij zijn club Liverpool. De middenvelder is tevreden over zijn eerste jaar bij de club. "Ik heb best veel minuten gemaakt en goede en minder goede wedstrijden gespeeld."

Positief over Slot

Komend jaar hoopt Gravenberch onder de nieuwe coach Arne Slot nog meer te spelen. Zijn eerste indruk van de nieuwe Liverpool-manager is positief: "Hij is een voetballende coach. Altijd goed."