ANP

NOS Voetbal • morgen, 00:29 Oranje verzamelt: twintig dagen voor EK loeren Gravenberch en Timber op kans Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Terwijl Ian Maatsen en Donyell Malen zich met Borussia Dortmund klaarmaken voor de finale van de Champions League meldt een deel van de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal zich maandag in Zeist voor een eerste driedaagse trainingsstage ter voorbereiding op het eindtoernooi in Duitsland.

Ronald Koeman heeft de EK-selectie ongetwijfeld al in zijn hoofd zitten, maar de zeventien spelers die zich vandaag volgens planning melden, hebben in ieder geval een extra moment om de bondscoach van hun kunnen te overtuigen.

Woensdag maakt Koeman zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend. Van de voorselectie van 30 spelers moeten er nog vier spelers afvallen.

Vier keepers maken vandaag hun opwachting, waarvan er één, waarschijnlijk Nick Olij, niet mee naar Duitsland gaat. Ook Ryan Gravenberch en Quinten Timber geven acte de présence in Zeist. De twee middenvelders zijn geen zekerheidjes, maar beseffen dat er kansen liggen.

Fitheid

Zo is niet iedereen fit. Van de middenvelders in de voorlopige selectie kampen Frenkie de Jong en Marten de Roon met blessures. Fitheid was een belangrijk criterium voor een plek in de voorselectie, maar voor De Jong maakt de bondscoach graag een uitzondering.

Wil Koeman ook op De Roon wachten? De middenvelder van Atalanta verklaarde eerder deze week dat hij er alle vertrouwen in heeft er bij de EK-start te kunnen staan. Is dat voldoende? De bondscoach heeft alternatieven.

Zie hieronder de 17 spelers die zich melden:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München) Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV) Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Wout Weghorst (Hoffenheim)

Op Malen na melden alle aanvallers zich vandaag. Een van hen is Memphis Depay. Net als De Jong een speler voor wie Koeman graag een uitzondering maakt. Depay had zondagavond zijn laatste wedstrijd voor Atlético Madrid kunnen spelen, maar bleef negentig minuten op de bank.

Zo meldt Depay zich met weinig wedstrijdritme in Zeist. De nummer twee van de topscorerslijst aller tijden van Oranje (44 goals) speelde sinds zijn rentree van een spierblessure op 11 mei slechts 48 minuten als invaller.

Clubverplichtingen

De overige dertien spelers ontbreken vanwege allerlei clubverplichtingen. Zo zijn Maatsen en Malen met Dortmund nog in afwachting van de Champions League-finale van zaterdag tegen Real Madrid.

Zie hieronder de 13 spelers die zich nog niet melden:

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Stefan de Vrij (Internazionale), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq) Aanvaller: Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Voor het Atalanta van Teun Koopmeiners en de geblesseerde De Roon staat op 2 juni nog een inhaalwedstrijd tegen Fiorentina in de Serie A op het programma en het Al Ettifaq van Georginio Wijnaldum moet vanavond aantreden tegen Al Taawoun in de Saudische competitie.

Anderen (Nathan Aké, Daley Blind, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij) hebben hun laatste duel pas net achter de rug en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Tijjani Reijnders (AC Milan) hebben met hun clubs nog een lange trip naar Australië voor de boeg.

Programma

Na een vrije donderdag en vrijdag begint voor Oranje de officiële voorbereiding op het EK aanstaande zaterdag ook in Zeist. Donderdag 6 juni wacht in De Kuip de eerste oefentegenstander Canada en maandag 10 juni is de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland.

Een dag later vertrekt Nederland naar Duitsland om zich te vestigen op het basiskamp in Wolfsburg. Op 16 juni begint het EK voor Oranje echt tegen Polen in Hamburg. Nog twintig dagen te gaan.