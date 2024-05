AFP

NOS Voetbal • vandaag, 20:21 • Aangepast vandaag, 23:14 Dortmund underdog tegen Real Madrid? 'Je speelt geen finale, die win je'

Natuurlijk, trainer Edin Terzic beseft dat zijn ploeg Borussia Dortmund zaterdag de underdog is in de finale van de Champions League. Real Madrid is veruit de succesvolste ploeg in het Europese toernooi met veertien eindzeges. De Duitsers wonnen de trofee slechts één keer, in 1997.

Maar Terzic weet ook: "Je speelt geen finale, je wint een finale. En dat is ons duidelijke doel", aldus de 41-jarige coach vrijdagavond tijdens een persconferentie in het Londense Wembley-stadion.

En Dortmund heeft wat recht te zetten in dit stadion. Op Wembley stond de club onder leiding van Jürgen Klopp voor het laatst in de finale van de Champions League. Arjen Robben besliste het Duitse onderonsje in 2013 door vlak voor tijd namens Bayern München het winnende doelpunt te maken.

Champions League-finale bij de NOS De finale van de Champions League tussen Real Madrid en Borussia Dortmund is zaterdagavond via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app te volgen. De aftrap is om 21.00 uur.

Terzic: "Als we dapper zijn en niet alleen komen kijken hoe Real de volgende trofee omhoog hijst, als we een tegenstander voor hen zijn, dan maken we een goede kans. De beste feesten in mijn leven waren de feesten die niet gepland waren. Laten we het op die manier doen."

27 jaar geleden won Borussia ook op verrassende wijze de finale. Tegenstander Juventus domineerde het Europese voetbal op een vergelijkbare manier als Real Madrid in de afgelopen seizoenen. Maar de Duitse ploeg van Ottmar Hitzfeld won afgetekend met 3-1, nota bene mede dankzij vier spelers die door Juventus waren afgedankt en bij Dortmund opbloeiden én wraak namen.

Vijfde plaats Bundesliga

Weinigen zouden hebben voorspeld dat de ploeg van Terzic dit jaar door zou stoten naar de finale van de Champions League. Zijn baan stond zelfs even op de tocht. Dortmund eindigde dit seizoen in de Bundesliga op een teleurstellende vijfde plaats, 27 punten achter kampioen Bayer Leverkusen. In zekere zin hebben de goede Europese resultaten hem gered.

EPA Edin Terzic tijdens de laatste trainingssessie op Wembley, vlak voor de finale van de Champions League

Terzic heeft Real Madrid met zijn staf geanalyseerd en ziet kansen in wat voor Dortmund de 300ste Europese wedstrijd wordt. "Natuurlijk zijn zij ook af en toe kwetsbaar in hun spel. Daar hebben we ons als team op voorbereid en dat geeft ons momenteel een goed gevoel. Bovendien zijn wij dit seizoen de ploeg met de meeste clean sheets in de Champions League."

Vol zelfvertrouwen

"We kunnen elke tegenstander ter wereld verslaan", zei Dortmund-verdediger Nico Schlotterbeck vrijdagavond vol zelfvertrouwen.

Zo wees de Duits international even fijntjes op de halve finales, waarin de Duitsers Paris Saint-Germain - onder aanvoering van sterspeler Kylian Mbappé - tweemaal met 1-0 opzijzetten. Eerder in de knock-outfase won de club ook van Atlético Madrid en PSV.

"Als we er niet in hadden geloofd, hadden we in Dortmund kunnen blijven", vulde ploeggenoot Julian Brandt zijn ploeggenoot aan.

1:48 Dortmund-trainer Terzic: 'Real favoriet? Daar trekken wij ons niks van aan'

Thibaut Courtois verdedigt zaterdagavond het doel van Real Madrid in de Champions League-finale. Dat zei trainer Carlo Ancelotti vrijdagavond gezegd tijdens zijn persconferentie.

De Belg Courtois krijgt de voorkeur boven Andriy Lunin. De Oekraïner verving de langdurig geblesseerde Courtois een groot deel van dit seizoen verdienstelijk, ook in de Champions League, tot en met de halve finales tegen Bayern München.

Lunin miste deze week de training bij Real Madrid door koorts. "Hij heeft griep gehad, maar het gaat goed met hem", aldus Ancelotti. "Hij zal er morgen bij zijn, maar als reservekeeper. Courtois gaat spelen."

Gescheurde kruisband en meniscus

Courtois scheurde in de zomer van 2023 zijn kruisband en scheurde daarna ook nog zijn meniscus. De 32-jarige doelman dacht dat zijn seizoen daarmee afgelopen was, maar hij herstelde toch nog op tijd voor het slotstuk. Van de laatste vijf duels in de Spaanse competitie keepte hij er vier en hij kreeg daarbij geen enkel doelpunt tegen.

EPA

Ancelotti kan beschikken over een vrijwel fitte selectie, met uitzondering van David Alaba en Aurélien Tchouaméni. De Franse middenvelder, die een voetblessure heeft, wordt waarschijnlijk vervangen door zijn landgenoot Eduardo Camavinga.

Real wordt alom gezien als favoriet, maar routinier Luka Modric is op zijn hoede voor Dortmund. "Iedereen zegt dat we duidelijk favoriet zijn. Maar wij zien dat niet per se zo," zei de 38-jarige Kroaat. "Het is een 50-50 wedstrijd. We spelen tegen een goed team dat een geweldig seizoen heeft gehad in de Champions League."