Groots afscheid in tranen voor Kroos bij laatste competitieduel voor Real Madrid

Na tien jaar, 464 duels en meer dan twintig hoofdprijzen heeft Toni Kroos zijn laatste competitiewedstrijd voor Real Madrid gespeeld. In het thuisduel met Real Betis kreeg de Duitser zaterdagavond een groots afscheid van het publiek dat hij jarenlang verwende met zijn ragfijne passes en voorzetten.

Al voor de wedstrijd was duidelijk dat het duel in het teken van de middenvelder zou staan: Kroos kwam het veld van het iconische Santiago Bernabéu op door een erehaag van teamgenoten, die allemaal een shirt met zijn naam achterop droegen.

Tranen

De wedstrijd zelf had vervolgens weinig om handen en eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Geheel in stijl wist Kroos, die voor de gelegenheid de aanvoerdersband om kreeg, 107 van zijn 110 passes succesvol af te ronden.