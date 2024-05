Real Madrid evenaart tegen Alavés 35 jaar oud clubrecord: dertig duels zonder nederlaag

Real Madrid heeft een 35 jaar oud clubrecord geëvenaard. Het team van Carlo Ancelotti boekte dinsdagavond tegen Deportivo Alavés een 5-0 zege en is daardoor nu dertig competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Dat lukte de Madrilenen voor het laatst in 1989.

De laatste nederlaag van 'De Koninklijke' in LaLiga was op 24 september 2023. Toen werd er met 3-1 verloren bij Atlético Madrid.

Nederlaag Blind

Girona, dat al zeker was van een ticket voor de Champions League, verloor vanavond in eigen huis, Villarreal was met 1-0 te sterk in Catalonië. Daley Blind speelde de hele wedstrijd voor Girona.