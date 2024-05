Negende finale voor 'old school' Ancelotti, die persoonlijke relaties boven alles stelt

Pro Shots Ancelotti tijdens het laatste competitieduel van Real

Al bijna dertig jaar staat Carlo Ancelotti kauwgom kauwend langs de lijn als trainer in Europa's grootste competities. De Italiaan won bijna alles wat er te winnen valt en werkte met 's werelds beste spelers. Morgenavond kan de 'old school' trainer een volgende trofee toevoegen aan zijn uitpuilende prijzenkast.

Ancelotti staat dan met zijn Real Madrid in de Champions League-finale tegenover Borussia Dortmund. Voor de 64-jarige trainer is dat geen reden tot stress. "Deze week wordt niet anders dan anders", beweert hij op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "De spanning zal nog wel komen, maar ik wil er vooral van genieten."

Old school

In een voetbalwereld die snel moderniseert is Ancelotti een ouderwetse oefenmeester, in de positieve zin van het woord. Verwacht van hem geen onnavolgbare tactieken zoals van Pep Guardiola of Julian Nagelsmann. Ook zul je hem langs de lijn niet snel uit zijn dak zien gaan a la Diego Simeone of José Mourinho.

Ancelotti is van de oude school, zoals hij vorig jaar zelf zei op de clubwebsite van Real. "De fout van de nieuwe generatie trainers is dat ze spelers te veel informatie geven over het spel in balbezit. Dit haalt een stuk creativiteit bij ze weg. In balbezit is het aan de individuele interpretatie van de speler. Dat wil ik ze niet afnemen."

De kalmte van Ancelotti is deels te danken aan zijn ruime ervaring in het Europese topvoetbal. Er is geen trainer die bij zoveel Champions League-wedstrijden op de bank zat als hij (203), terwijl ook niemand als trainer het toernooi zo vaak wist te winnen als de Italiaan (4).

Een ander feitje dat Ancelotti's staat van dienst treffend samenvat: hij is de enige trainer ooit die in elk van de grootste vijf Europese competities kampioen is geworden. Dat lukte hem met AC Milan in Italië, met Chelsea in Engeland, met Bayern München in Duitsland, met Paris Saint-Germain in Frankrijk en met Real Madrid in Spanje.

"Dit wordt mijn negende Champions League-finale: drie als speler en zes als trainer", weet Ancelotti, die als voetballer ook niet onverdienstelijk meedeed in de Europese top. In het AC Milan van Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard was hij een belangrijke middenvelder.

Persoonlijke relaties

Als trainer werd Ancelotti dus nog succesvoller dan hij als speler al was. Dat komt, naar eigen zeggen, door zijn menselijke aanpak. "De persoonlijke relatie is het belangrijkst naar mijn mening: ik wil mensen niet alleen op voetbalgebied met respect behandelen, maar ook op persoonlijk vlak."

"Ik denk dat persoonlijke relaties een fundamenteel aspect van het leven zijn", vindt Ancelotti. "Alles is gebaseerd op respect. Ik voel me daar goed bij en ik hoop dat mensen dat begrijpen. Persoonlijke relaties zijn belangrijker dan zakelijke relaties."

Toch is het een misvatting om te denken dat Ancelotti niks aan tactiek doet, zegt Guus Hiddink, die de Italiaan goed kent. "Hij staat daar heel rustig, maar hij is natuurlijk ook bezig. Ancelotti bereidt zich ook voor, maar dat uit zich op een andere manier dan bij de sterk gesticulerende coaches", stelt de Achterhoeker.

1:19 Hiddink over Ancelotti: 'Die bereidt zich natuurlijk ook voor'

Soms lijkt Ancelotti wel het tegenovergestelde van een controlfreak, zo rustig staat hij langs de lijn. Ook dat beeld wil Hiddink ietwat nuanceren. "Hij houdt wel de controle. Als je je staf goed samenstelt, weet je dat je controle hebt, omdat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van je collega's."

Dat onderschreef Ancelotti deze week zelf: "Ik werk in een omgeving met vijftig mensen die ik vaker zie dan mijn vrouw en kinderen. Als ik met hen geen goede relatie onderhoud, is het geen goed werkklimaat en doe ik mijn werk niet goed."

Voorbereiden op Dortmund

In alle rust werkt Ancelotti toe naar de Champions League-finale. "Ik ga pasta met zalm en broccoli eten en daarna een uurtje slapen, als het lukt", zegt hij over de wedstrijddag. "Dan ga ik nadenken over de wedstrijd en zal mijn hartslag wel stijgen. Maar als de wedstrijd begint, gaat dat terug naar een normaal ritme."

Veel reden voor stress is er ook niet voor de trainer die al zoveel won en aan zijn laatste klus als trainer bezig is. Hij dient zijn contract bij Real Madrid uit (tot juni 2026) en gaat dan met een welverdiend pensioen. Voordat het zover is, gaat hij tegen Dortmund op jacht naar zijn vijfde Champions League-trofee als trainer.