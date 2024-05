AFP Donyell Malen

NOS Voetbal • vandaag, 19:28 Malen heeft 'gezonde kriebels' voor Champions League-finale: 'In Europa waren we goed'

Waar veel Nederlandse profvoetballers inmiddels aan het strand liggen, en sommige bezig zijn met de EK-selectie, heeft Donyell Malen momenteel iets heel anders aan zijn hoofd: de Champions League-finale tegen Real Madrid van komende zaterdag.

Vandaag was de persdag van Borussia Dortmund voor de kraker op Wembley. "Het is een grote wedstrijd. Heel veel camera's, heel veel vragen, heel veel belangstelling", concludeert de 25-jarige Malen. "Maar dat is alleen maar mooi. Het hoort erbij en hier doe je het allemaal voor."

In de Bundesliga kende Dortmund een tegenvallend seizoen, resulterend in de vijfde plek. Maar in Europa viel alles de goede kant op. Na zeges op PSV (achtste finales), Atlético Madrid (kwartfinales) en Paris Saint-Germain (halve finales) staat BVB voor het eerst sinds 2013 in de eindstrijd.

"We hadden een moeilijke tijd voor de winterstop in de Bundesliga, waarin we veel onnodige punten hebben verloren. Maar in Europa waren we goed, als team, iedereen stond zijn mannetje." Malen kwam zeven Champions League-duels in actie en scoorde één keer: uitgerekend in Eindhoven tegen PSV, de club die hij in 2021 verruilde voor Dortmund.

Borussia Dortmund-Real Madrid bij de NOS De Champions League-finale is zaterdag te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. De aftrap in Londen is om 21.00 uur. Een korte samenvatting is te zien in Studio Sport om 23.10 uur op NPO 1.

Malen heeft "gezonde kriebels" voor de finale, maar het is nog wel vier nachtjes slapen. "Het is enigszins lastig om nog te wachten, maar je moet je ook goed voorbereiden en daar hebben we nu alle tijd voor. En we hebben ook plezier. Elke training is scherp, maar wel op een leuke manier."

AFP Mats Hummels en Donyell Malen op de training

De 30-voudig Oranje-international zegt niet echt bezig te zijn met de tegenstander: het grote Real Madrid, 14-voudig winnaar van het toernooi tegen 1 zege van Dortmund in 1996.

"We focussen op onszelf en zijn niet eens echt bezig tegen wie of wat we spelen", stelt Malen. "De finale is een speciale wedstrijd en we zijn hier niet zomaar, maar voor een reden. Nu moeten we het ook afmaken."

EK-selectie

En dan is er ook nog het EK, waarvoor bondscoach Ronald Koeman morgen de definitieve selectie bekendmaakt. Is Malen daar eigenlijk mee bezig, of is hij te zeer bevangen door de Champions League-koorts?

"Je weet dat het eraan zit komen. Maar aan de andere kant moet je ook in het moment leven en hiervan genieten. Dat is stap 1, en daarna zien we wel..."

Persconferentie Koeman bij de NOS De persconferentie van bondscoach Ronald Koeman met een toelichting op zijn definitieve EK-selectie is woensdag vanaf 16.10 uur live te zien bij de NOS, via een livestream op NOS.nl en de NOS-app.