Oostenrijk schiet uit startblokken tegen Servië, Italië overtuigt allerminst

Oostenrijk, tegenstander van Oranje op het EK, heeft zich dinsdagavond van zijn goede kant laten zien in een oefenduel met Servië. In eigen huis schoot de ploeg van Ralf Rangnick uit de startblokken en legde het al vroeg de basis voor een 2-1 zege.

Oostenrijk niet bang

Al na 10 minuten stond de 1-0 op het scorebord in het Ernst Happel-stadion. Een geweldige steekpass van Christoph Baumgartner zette Patrick Wimmer volledig vrij in het strafschopgebied. De middenvelder schoot de bal in de verre hoek raak. Drie minuten later kwam Oostenrijk zelfs op 2-0. Na weer een goedlopende aanval was het nu Baumgartner die in alle rust raak kon schieten.