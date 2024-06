Duitsland speelt doelpuntloos gelijk in oefenduel met Oekraïne, Engelsen winnen

Duitsland is in een oefenwedstrijd in aanloop naar het EK tegen Oekraïne niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. Engeland en Kroatië wisten wel een overtuigende uitslag neer te zetten. Beide landen wonnen met 3-0.

Duitsland kwam tegen de Oekraïners in Nürnberg overigens niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Al was het EK-gastland een aantal keer dicht bij een doelpunt, met name via debutant Maximilian Beier van Hoffenheim.