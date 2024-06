NOS Voetbal • vandaag, 22:55 Duitsland overtuigt en zet Schotland in openingswedstrijd EK eenvoudig opzij: 5-1

6:19 De samenvatting van het EK-openingsduel Duitsland - Schotland

Duitsland is het EK op eigen bodem begonnen met een overtuigende 5-1 overwinning op Schotland. In München waren de Duitsers negentig minuten lang de betere partij. Bij rust stond het al 3-0.

Florian Wirtz en Jamal Musiala, de nieuwe sterren van het Duitse voetbal, maakten al vroeg in de wedstrijd het verschil. Toen de Schotse verdediger Ryan Porteous terecht rood kreeg en een strafschop veroorzaakte (3-0) was alle spanning weg.

Voor het EK door de Franse arbiter Clément Turpin in gang werd gefloten, was er de inmiddels gebruikelijke openingsceremonie; een kleurrijke bedoening met muziek en dans.

Ook memoreerden alle aanwezigen de eerder dit jaar overleden Franz Beckenbauer. Na het tonen van hoogtepunten van 'der Kaiser' was er een mooie rol weggelegd voor weduwe Heidi Beckenbauer. Zij droeg de Henri Delaunay-trofee het veld op, geflankeerd door Bernard Dietz en Jürgen Klinsmann, voormalig aanvoerders van het Duitse team tijdens de gewonnen EK's van 1980 en 1996.

1:01 Weduwe Beckenbauer draagt EK-beker het veld op

Wellicht geïnspireerd door Beckenbauer, aanvoerder tijdens het gewonnen EK van 1972, opende het Duitse team vol bravoure de jacht op een vierde Europese titel.

Wirtz opent het bal

Binnen een minuut was het al bijna raak. Florian Wirtz, ster van landskampioen Bayer Leverkusen, werd door Antonio Rüdiger vrij voor het doel gezet. Onbewust voorkwam keeper Angus Gunn met het hoofd een vroege treffer.

Nog voor er tien minuten verstreken waren, scoorde Wirtz alsnog. Op aangeven van Joshua Kimmich schoot Wirtz in één keer laag richting het doel. Zijn inzet was niet perfect geplaatst en ook niet hard, maar keeper Gunn verkeek zich er toch op: 1-0.

1:08 Wirtz maakt openingsgoal op EK en schiet Duitsland op 1-0 tegen Schotland

Duitsland drukte door en dwong al snel een tweede treffer af, ingeleid door een formidabele steekpass van aanvoerder Ilkay Gündogan. De als spits fungerende Kai Havertz verkoos uit moeilijke hoek afleggen op de vrijstaande Musiala boven schieten. Het toptalent van Bayern München aarzelde niet en schoot de 2-0 overtuigend binnen.

Musiala dacht even later een strafschop te versieren. Kieran Tierny en Ryan Christie zaten hem vrij letterlijk op de hielen, Turpin floot en wees naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR werd het slechts het vrije trap, omdat de overtreding net buiten de zestien was begaan.

Doelman Gunn pakte het schot van Havertz eenvoudig. Vlak voor rust stonden die twee opnieuw tegenover elkaar. Nu was het wel een strafschop. Daar was, zeker nadat Turpin op aanraden van de VAR de beelden nog eens bekeek, weinig twijfel over.

Rode kaart en strafschop

Verdediger Ryan Porteous ging in over de schreef in zijn poging een schietkans van Gündogan te voorkomen en moest met rood van het veld. Havertz was Gunn nu wel de baas, met een vertraagde aanloop stuurde hij de keeper de verkeerde kant op en zette de 3-0 op het scorebord.

Met nog een helft voor de boeg was de Schotse missie een kansloze. De fans van The Tartan Army, vol goede moed met ruim 100.000 man sterk afgereisd naar München, zagen met lede ogen toe hoe hun helden een speelbal werden in het Duitse voetbalfeest.

Bondscoach Julian Nagelsmann benutte de comfortabele voorsprong om zijn bankzitters te betrekken in de vreugde. Pascal Gross, Leroy Sané, Niclas Füllkrug en Thomas Müller mochten invallen. Füllkrug had niet lang nodig om te doen waarvoor hij geboren lijkt: scoren.

Onvervalste poeier

De weinig sierlijke spits liet met een onvervalste poeier zijn twaalfde goal in zeventien interlands noteren, de 4-0 tegen Schotland. Füllkrug leek er nog een te maken, maar stond in aanloop naar dat doelpunt buitenspel.

De aanvallend machteloze Schotten kwamen tot geen enkele doelpoging, maar deden vlak voor tijd toch nog iets terug. Antonio Rüdiger kopte de bal onfortuinlijk in eigen doel bij een voor het doel geslingerde vrije trap. Manuel Neuer kon niet meer voorkomen dat de 4-1 in zijn doel verdween.

Emre Can, afgelopen woensdag pas aan de Duitse selectie toegevoegd door de blessure van Aleksander Pavlovic, zorgde in blessuretijd voor een passender slotakkoord met de 5-1.

Zaterdag kan de Duitse ploeg van Nagelsmann, met 36 jaar en 327 dagen de jongste bondscoach ooit op een EK, met een goed gevoel de concurrentie bekijken. Dan nemen Hongarije en Zwitserland, de andere teams uit groep A, het tegen elkaar op in Keulen (15.00 uur).