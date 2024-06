Pro Shots Robertson en Gilmour geinen op een van de laatste trainingen voor het duel met Duitsland

NOS Voetbal • vandaag, 14:07 Stiekem hoopt Schotland met ervaren Robertson en 'Schotse Iniesta' op EK-stunt

De Schotten bivakkeren al vijf dagen in Beieren en dat hebben ze geweten in het zuiden van Duitsland.

Op Glasgow Airport stapte een doedelzakspeler blazend met de selectie het vliegtuig in. Aanvaller John McGinn sprong en joelde spontaan mee met de traditionele Schuhplattler-dans bij het welkom in skiresort Obermühle. Langs het trainingsveld in Garmisch-Partenkirchen staat een dartbord klaar.

En de fans van The Tartan Army reisden met ruim 100.000 man sterk af naar München. Het centrale plein van de stad is ingenomen door geruite rokken.

Schotland meldt zich met blikvangers Andy Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United), Billy Gilmour (Brighton) en McGinn (Aston Villa) voor de openingswedstrijd van het EK, vanavond tegen gastland Duitsland (21.00u). Stiekem dromen ze van een stunt.

EPA Schotse fans vieren alvast feest in München

Vooraan dit bataljon knokvoetballers loopt de 29-jarige aanvoerder Robertson, voor wie een voetbalbestaan als linksback van het grote Liverpool nooit vanzelfsprekend was.

Weggestuurd bij de jeugd van droomclub Celtic, overwoog hij in 2012 als 18-jarige zelfs te stoppen met voetbal. Aangewezen op een kledingwinkelbaantje belandde hij in een diep dal.

Een tweet van Robertson uit die tijd is door de jaren heen een veel gelikete post geworden:

Via Queen's Park, Dundee United en Hull City klom Robertson toch op, naar een bijna legendarische status bij Liverpool door het winnen van onder meer de Premier League en de Champions League.

De fans houden van hem, zijn beste Engelse maatje Trent Alexander-Arnold misschien nog wel het meest, vanwege zijn onvermoeibare spel en liefkozend plagen van vaak zijn wat oudere Liverpool-teamgenoten, als Jordan Henderson en James Milner.

Pro Shots Robertson op de training van Schotland

Geliefd ook voor zijn meesterschap in 'shithousery', een term die de Britten gebruiken voor alle mogelijke duistere kunsten op een voetbalveld. Tegenstanders treiteren, tijdrekken, zeuren bij de scheidsrechters.

Robertson, volgend jaar speler onder Arne Slot, kan het als geen ander - vaak met een knipoog. Analist Roy Keane noemde hem ooit een 'big baby'. Een geliefde bloedzuiger zoals elk team er een zou willen.

Talisman McGinn

Voor Robertson op de linkerflank buffelt de geblokte dribbelaar McGinn, ooit in 2015 ontsnapt aan een slagaderlijke bloeding nadat een St Mirren-teamgenoot een trainingspaal met scherpe pin in zijn bovenbeen had geworpen.

McGinn leidde Aston Villa in een memorabel seizoen als aanvoerder naar plek vier in de Premier League (Champions League-voetbal) én naar de finale van de Conference League (verloren van Olympiakos).

AFP John McGinn arriveert in Duitsland

Met Robertson als aanvoerder is McGinn de eerste hofnar van de Schotten. Een talisman eerder, die na iedere goal een bril voor zijn ogen houdt als steun aan zijn slechtziende neefje en schaamteloos meedanst met een Beierse welkomstdans.

Binnen de lijnen aarzelt McGinn overigens niet om een tegenstander door midden te zagen, getuige de ordinaire schop op de onderbenen van Spurs-speler Destiny Udogie enkele maanden geleden.

'Schotse Iniesta' Gilmour

Iets meer stilist, maar ook lijm tussen de linies van het Schotse team, is de nog maar 23-jarige Billy Gilmour. Opgeleid bij Rangers FC en Chelsea, ooit gedoopt tot de 'Schotse Iniesta', verdeelt de technische middenvelder sinds twee jaar het spel voor Brighton & Hove Albion.

Aan hem de taak tegen Duitsland Toni Kroos te bedwingen. Gilmour: "Kroos is ongelooflijk. Spannend, een grote test tegen een van de beste middenvelders in het voetbal."

Pro Shots Gilmour op de training van Schotland

Op het druk bezette middenveld naast McGinn en voor Gilmour pendelt ook het sierlijke krachtmens McTominay. Half posterboy, half houthakker. Niet eens geboren in Schotland, maar wel omarmd door de Schotten. Alleen al omdat de aanvallende middenvelder zijn land bijna eigenhandig naar het EK schoot.

Zeven goals maakte de Schotse topscorer in de EK-kwalificatie, waaronder twee in een gedenkwaardig thuisduel met Spanje.

Reuters Scott McTominay viert zijn goal in de EK-kwalificatie tegen Spanje

McTominay is net zo een trotse Schot als kind van Manchester United, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep en in 2017 debuteerde onder José Mourinho. In het vrij rampzalige seizoen dat United dit jaar had, was McTominay een van de weinige lichtpuntjes voor trainer Erik ten Hag.

Stunt tegen Duitsland?

Mede door de onvermoeibare McTominay, spelverdeler Gilmour, onstuimige McGinn en vliegensvlugge Robertson hervonden de Schotten het zelfvertrouwen, maar ook zeker onder hoofdcoach Steve Clarke nam Schotland afscheid van een laag zelfbeeld.

Sterker nog, vraag het de Schotten aan de vooravond van hun avontuur op het EK in Duitsland en er zit best een stunt in tegen het gastland. En in hun stoutste dromen komen de Schotten, voor het eerst in de geschiedenis, door de groepsfase van het EK heen.

Aanvoerder Robertson was zich een dag voor het openingsduel bewust van de kans. "We kunnen een legendarisch team worden."

Dit is de vermoedelijke opstelling van Schotland tegen Duitsland:

NOS De vermoedelijke opstelling van de Schotten in het openingsduel met Duitsland