NOS Voetbal • vandaag, 20:28 Duitse scepsis maakt plaats voor hoop dankzij Kroos, Nagelsmann verklapt opstelling

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann ziet het Europees kampioenschap vol vertrouwen tegemoet. Iets meer dan 24 uur voordat Duitsland het toernooi in eigen land aftrapt tegen Schotland, vertelt hij zelfverzekerd te zijn en geeft hij zijn basisopstelling prijs.

"Ik zie het geloof in de ogen van mijn spelers", zei Nagelsmann op de persconferentie voorafgaand aan het openingsduel. "Ze zijn warm, ze zijn scherp, ze zijn hongerig. Ik heb ze nog steeds aan de lijn, maar morgen laat ik ze los."

De druk om te presteren is groot, zeker voor het eigen publiek, maar Nagelsmann denkt dat dat ook een voordeel kan zijn. "Ik wil dat we als land verenigd zijn en het nationale team naar voren stuwen. We moeten het thuisvoordeel dat we hebben op de een of andere manier benutten. Daarom moeten de fans luidruchtig zijn."

Duitsland - Schotland live bij de NOS De openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland is om 21.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app en is te beluisteren op NPO Radio 1. In praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK van 14 juni tot en met 14 juli op de voet, samen met vaste gasten als Marco van Basten en Guus Hiddink. Vrijdag om 20.30 uur begint de eerste uitzending. Om 23.05 uur volgt nog een analyse van de openingswedstrijd. Via een liveblog blijf je via de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

Waar de meeste trainers de kaarten tegen de borst houden, is Nagelsmann open over zijn opstelling. Om zijn spelers "psychologische zekerheid" te geven, heeft de bondscoach deze week al bepaald wie normaliter in de basis zullen starten op het EK.

Van achteren naar voren bestaat de basiself van Duitsland morgenavond uit: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz.

Echte verrassingen zitten er in die opstelling niet, al zullen velen hebben gerekend op Thomas Müller. Wie er wel in staat: Toni Kroos, de zesvoudig Champions League-winnaar die dit jaar terugkeerde in de nationale ploeg voor zijn laatste wedstrijden als profvoetballer. De 34-jarige zwaait na het EK af.

ANP Toni Kroos op de training

Kroos vertelde een dag voor het treffen met Schotland dat hij staat te trappelen. "Natuurlijk wil je dat het begint. Het hele land is opgewonden. Ik geloof dat we heel goed voorbereid zijn," zei de 109-voudig international.

Sinds hij terugkeerde in de nationale ploeg, tijdens de interlandperiode in maart, is de stemming rond Die Mannschaft gedraaid. Scepsis heeft plaatsgemaakt voor optimisme, na overwinningen op Nederland, Frankrijk en Griekenland. Toch wil Kroos de aandacht niet te veel op zichzelf vestigen.

"Uiteindelijk zullen we meerdere spelers nodig hebben om succesvol te zijn", stelt hij. "Er zullen moeilijke situaties zijn. Zeker ook tegen Schotland. We moeten er staan."

Gevaarlijke Schotten

Kroos is zeker niet de enige Duitser die waakt voor onderschatting. De Schotse ploeg won in de EK-kwalificatie onder meer van Spanje en hield het Noorwegen van Erling Haaland en Martin Ødegaard achter zich.

Wat ook een steun zal zijn voor de Schotse ploeg: de ruim 100.000 Schotse fans die in München worden verwacht. Aanvoerder Andy Robertson is dan ook optimistisch. "We zijn ervan overtuigd dat we een team hebben dat historie kan schrijven", zei hij. "We willen dit jaar geen spijt krijgen. Het is aan ons om het te laten zien."