NOS Toni Kroos

NOS Voetbal • vandaag, 06:17 Guten Morgen EURO 2024: openingsceremonie en 'last dance' van Kroos

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijd staat er vandaag op het programma?

Het is dag 1 van het EK voetbal en dus beginnen we om 20.30 uur natuurlijk eerst met de traditionele openingsceremonie, in de Allianz Arena in München. De feestelijke plechtigheid staat in het teken van een eerbetoon aan de eerder dit jaar overleden Franz Beckenbauer. 'Der Kaiser' werd in 1974 wereldkampioen met West-Duitsland. In 1990 lukte hem dat ook als bondscoach.

Zijn vrouw Heidi zal de EK-trofee, de Henri Delaunay Cup, het stadion binnendragen. De weduwe wordt vergezeld door Bernard Dietz en Jürgen Klinsmann. De oud-aanvoerders wonnen met Duitsland het EK in respectievelijk 1980 en 1996.

De Duitse zangeres Leony, de band OneRepublic en het Italiaanse duo Meduza verzorgen de muziek. Samen brachten ze het officiële EK-lied uit: 'Fire'.

En ja, wees maar niet bang: daarna wordt er ook nog gevoetbald. Gastland Duitsland en Schotland trappen om 21.00 uur af in de openingswedstrijd.

Duitsland-Schotland De openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland is om 21.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app en is te beluisteren op NPO Radio 1. In praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK van 14 juni tot en met 14 juli op de voet, samen met vaste gasten als Marco van Basten en Guus Hiddink. Vrijdag om 20.30 uur begint de eerste uitzending. Om 23.05 uur volgt nog een analyse van de openingswedstrijd. Via een liveblog blijf je via de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

Veel ogen zijn bij Duitsland gericht op Toni Kroos en zijn 'last dance'. De Duitse middenvelder, die twee weken geleden nog voor de zesde (!) keer in zijn loopbaan de Champions League won, zet na het EK een punt achter zijn carrière.

De 34-jarige oud-speler van Bayern München was eigenlijk al in 2021 gestopt als international. "Ik wilde niet pauzeren, ik wilde helemaal ophouden. Dat wilde ik voor mijn lichaam", zei hij onlangs in een interview. Toch lukte het bondscoach Julian Nagelsmann om hem over te halen voor een terugkeer in het Duitse team.

Kroos: "Ik heb geprobeerd aan alles te denken. Wat er zou kunnen gebeuren, wat voor invloed ik misschien kan hebben op het team. Dat probeer ik allemaal in te schatten. Voor die beslissing heb ik met de coach gesproken. We zaten snel op dezelfde golflengte."

1:35 Toni Kroos: 'Bondscoach Nagelsmann en ik zaten snel op dezelfde golflengte'

Het duurde niet lang voor hij zich liet gelden bij Die Mannschaft. Wat heet: na zeven seconden in zijn eerste wedstrijd, een oefenduel tegen Frankrijk, was het al raak. Kroos stak de bal meteen na de aftrap op aanvaller Florian Wirtz. Het grote talent van Bayer Leverkusen haalde verwoestend uit en zette de Duitsers razendsnel op voorsprong.

Tijdens het EK hoopt Kroos, de wereldkampioen van 2014, dat kunstje veelvuldig te herhalen en aanvallers als Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz van briljante passes te voorzien.

Maakt Schotland dan helemaal geen kans?

Schotland is absoluut de underdog in deze openingswedstrijd. In maart verloren de Schotten nog met 4-0 van Nederland. Toch heeft bondscoach Steve Clarke met verdedigers Andy Robertson en Kieran Tierney en middenvelders Billy Gilmour en Scott McTominay voldoende kwaliteit in huis om voor een verrassing te zorgen.

En vlak ook niet de hulp van de 'Tartan Army' uit. Volgens diverse Britse media trekken 150.000 Schotse supporters naar Duitsland om hun land naar de knock-outfase te schreeuwen.

PS. Ze mogen van de Duitse autoriteiten hun doedelzakken meenemen.

0:57 5 wonderschone doelpunten in EK-openingswedstrijden