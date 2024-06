ANP Ronald Koeman en Wout Weghorst in Wolfsburg

NOS Voetbal • vandaag, 00:40 Een blik in Koemans brein voor basiself tegen Polen: 'Ben er wel uit, ja' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

"Ik ben er wel uit, ja." De basisspelers van Oranje zitten vier dagen voor het eerste EK-duel met Polen (zondag om 15.00 uur) al in het hoofd van Ronald Koeman, zo geeft de bondscoach in het rustieke Wolfsburg toe. En wie een beetje in zijn brein kruipt, begrijpt welke kant hij op wil.

"Schakelen, schakelen! Heee!" Het EK komt steeds dichterbij en dat is ook aan Koeman te merken. Woensdag bij de open training op Duits grondgebied, bezocht door 1.500 lokale scholieren, zit de coach er dicht op. De boodschap is duidelijk.

Zoals Koeman al vanaf moment één in Zeist hamert op duidelijkheid. En die lijkt er qua basiselftal te zijn. "Als je de twee oefenduels hebt gezien, kun je er best veel uithalen", zei Koeman over de wedstrijden tegen Canada (4-0 winst) en IJsland (ook 4-0) in de Kuip.

In het eerste duel zagen we veelal reserves aan het werk, in wedstrijd nummer twee de beoogde basis tegen Polen. Er zijn al heel wat zekerheidjes. Neem de keeper, Bart Verbruggen. Dat was de eerste duidelijkheid die Koeman verschafte deze voorbereiding.

En het middenveld staat, na het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, ook in principe vast. Tijjani Reijnders zal de wat meer aanvallendere pion zijn, gesteund door het PSV-duo Jerdy Schouten en Joey Veerman.

Veren voor Veerman

De Volendammer kreeg na de training in Wolfsburg, waar het toerisme niet bepaald hoogtij viert, nog wat extra aandacht van Koeman, die een paar uur daarvoor op een persconferentie al lovend over hem sprak. "Voor mij is het nooit een vraag geweest hoe hij aan de bal is", stelde Koeman.

"Joey heeft dusdanige kwaliteiten, dat heeft hij tegen Canada ook laten zien. We zijn vooral met hem bezig waar hij zich positioneert als we de bal niet hebben. Daarin vind ik hem al flink verbeterd. Ik denk dat het wel goed zit."

Met welke kleur haarband Memphis Depay ook gaat voetballen, hij mag rekenen op een basisplaats in de spits. Op links wordt hij vergezeld door Cody Gakpo. En op rechts lijkt Xavi Simons de kans te krijgen om te laten zien dat hij na zijn eerste Oranje-goal los is.

Op linksachter zal nieuwbakken reserve-aanvoerder Nathan Aké staan, met in het centrum eerste aanvoerder Virgil van Dijk en Stefan de Vrij, al zit Matthijs de Ligt hem op de hielen. Denzel Dumfries is de aangesproken man rechts achterin. Tenzij...

Frimpong bonst op de deur

Van Koeman is bekend dat hij loyaal is naar spelers die het goed voor hem hebben gedaan. Eén speler maakt het de coach in de voorbereiding wel erg lastig en dat is Jeremie Frimpong, de man van de wedstrijd tegen Canada.

"Je hebt altijd een idee hoe je naar een toernooi gaat, maar ik heb ze nu vaker op de training gezien en dan zie je automatismes en hun individuele niveau. Dat kan iets anders zijn dan je vooraf had gedacht", legde Koeman uit.

"Het plaatje was al redelijk duidelijk voor mij, maar ik heb wel een groter plaatje gekregen. Dat komt met name door een aantal jongens dat het ook wel verdient de kans te krijgen", doelde Koeman mede op Frimpong, die dicht tegen de basis aan zit, maar waarschijnlijk tegen Polen nog op de bank begint.

Hoe dan ook is Koeman onder de indruk van de revelatie van Bayer Leverkusen. Maar als hij hem in de basis wil zetten, voelt de trainer zich genoodzaakt om de aanvallende Dumfries te slachtofferen voor de wat meer pure verdediger Lutsharel Geertruida.

Luxe problemen

Hoewel Koeman heeft gezegd dat Dumfries en Frimpong, die mogelijk in elkaars ruimtes lopen, ook samen kunnen spelen, lijkt dat geen optie. Hij had dat namelijk prima kunnen testen in de uitzwaaiwedstrijd.

Tel daarbij op dat Frimpong met zijn snelheid ideaal is om als invaller te brengen in een wedstrijd waarin de ruimtes steeds groter worden. Dat liet hij tegen de IJslanders ook direct zien.

Dat is de luxe van Koeman, die weet dat hij met een bank vol snelheid en scorend vermogen wedstrijden kan beslissen. En vanwege de multifunctionaliteit van veel spelers is Oranje in staat om verschillende strijdplannen uit te voeren.

Per wedstrijd, maar ook binnen wedstrijden. "Ik heb ook niet het idee dat we met de elf die zondag beginnen ook het EK gaan eindigen", stelde Koeman dan ook.