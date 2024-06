NOS Voetbal • vandaag, 11:34 Koeman wil het niet hebben over geblesseerden en heeft basisploeg in zijn hoofd

3:20 Koeman wil het niet hebben over geblesseerden: 'Ligt achter ons'

Vier dagen voor de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal heeft bondscoach Ronald Koeman zijn basisploeg in zijn hoofd.

Koeman gaf na het oefenduel met IJsland nog aan te twijfelen over één of twee posities, maar die beslissing heeft hij inmiddels gemaakt. "Je neemt mee wat je in de oefenwedstrijden hebt gezien en dan kom je uiteindelijk tot een basiself. En die zit wel in mijn hoofd."

Gisteren verwelkomde de bondscoach in Wolfsburg zijn laatste versterking: Ian Maatsen werd in allerijl teruggeroepen van zijn vakantie op het Griekse Mykonos.

Door de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners is de aanwezigheid van de jonge vleugelverdediger, die op 2 juni met Dortmund de Champions League-finale speelde, geen overbodige luxe. "Ian is een multifunctionele speler, die pas een week 'buiten activiteit' was, om het zo maar te zeggen", verklaart Koeman zijn keuze.

"Anderen zijn al drie weken op vakantie. Het gaat ook echt om de fitheid van spelers."

Geen aandacht voor geblesseerden

Verder wil Koeman niet te veel aandacht besteden aan de spelers die er niet bij zijn. "Het ligt achter ons, het heeft weinig zin om weer allerlei vragen te beantwoorden die niet meer actueel zijn. Natuurlijk praat je erover met elkaar, maar sinds we hier in Wolfsburg zijn hebben we er niet meer over gesproken."

De multifunctionaliteit van Maatsen, die alle posities op de linkerflank zou kunnen invullen, is dus belangrijk. Mede daarom denkt Koeman genoeg te hebben aan een selectie van 25 man, terwijl hij er 26 mag meenemen. "Binnen deze 25 kunnen we alle kanten op", stelt de bondscoach.

Hij verwacht tijdens het EK dan ook geen problemen wat betreft de selectiegrootte. "Dat we 25 man hebben zal nooit een excuus zijn, wat er ook gebeurt."

ANP Maatsen (r) op de training in Wolfsburg

En de puzzel op het middenveld? De Jong en Koopmeiners haakten af, maar er kwamen geen middenvelders voor terug. "We spelen met drie middenvelders en we hebben er nu vijf", zegt Koeman. "Maar als het nodig is kunnen we iemand uit de voorhoede een plekje terugzetten, of misschien wel iemand van achteren naar voren halen."

Lewandowski

Over de tegenstander van zondag, Polen, is nog veel onbekend. Sterspeler Robert Lewandowski viel deze week geblesseerd uit en lijkt het openingsduel van zijn land te moeten missen.

Koeman is er nog niet gerust op. "Het zijn berichten die je hoort en je weet nooit of die allemaal waar zijn. We zien zondag wel wie er wel of niet speelt", besluit hij.

1:12 Nederlands elftal traint in Wolfsburg onder toeziend oog van Duitse fans