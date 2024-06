ANP Ian Maatsen (r) en Jeremie Frimpong

NOS Voetbal • vandaag, 06:14 Nieuwe snelheidsduivel meldt zich in Wolfsburg: Maatsen volgende troef van Oranje Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



"We gaan verder met een goed gevoel", zei Ronald Koeman voor vertrek naar Duitsland. Oranje zal wel moeten. De sores vanwege de blessures snel vergeten en in Wolfsburg meteen weer op zoek naar dat goede gevoel, dat toch overbleef uit Zeist.

Aanvoerder Virgil van Dijk betreedt als eerste van de spelers het vers gemaaide gras in Duitsland. Memphis Depay, met zijn inmiddels beruchte witte haarband, is de laatste. En vlak daarvoor, met Ryan Gravenberch en Cody Gakpo aan zijn zijde, laat Ian Maatsen zich voor het eerst zien.

Hij vertrok na de oproep van Koeman halsoverkop - met hulp van zijn ouders - van zijn zonvakantie in het Griekse eiland Mykonos naar het net wat minder tropische trainingskamp in Wolfsburg.

Ontspannen training op nieuwe thuisbasis

De dag na de 4-0 winst op IJsland traint Oranje amper een halfuurtje. Een kort rondje uitlopen, wat fietsen en rekoefeningen op ontspannen muziek. De geblesseerden - Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners - zijn letterlijk en figuurlijk achtergelaten in Nederland. Oranje moet door.

2:57 Van de boot in Mykonos naar trainingsveld in Wolfsburg: de bizarre 28 uur van Maatsen

Het gebeurt allemaal op de grasmat van het AOK Stadion, waar normaal de vrouwen van Wolfsburg voetballen. Oranje-internationals als Jill Roord en Dominique Janssen hebben er gespeeld. Lynn Willms en Fenna Kalma doen dat nu nog, schuin tegenover de zes keer zo grote Volkswagen-Arena.

Deze weken vormt het groengekleurde, kleinere stadion in de rustige autostad de basis van het Nederlands elftal. Vanaf het vijfsterrenhotel verderop in Wolfsburg staat Oranje in zeven minuten met de bus voor de poorten van het trainingsstadion.

Daarmee zit de voorbereiding in Zeist er echt op. Het toernooigevoel zal zich op Duits grondgebied, gehuisvest tussen speelsteden Hamburg, Berlijn en Leipzig, verder moeten ontwikkelen.

Geen concurrenten, maar vrienden

Wat opvalt bij dit Oranje is de hegemonie in de groep. Welke speler je ook spreekt, ze zeggen het allemaal. "We hebben het gewoon heel erg naar ons zin", zei Joey Veerman al na het uitzwaaiduel met de IJslanders.

"We zijn geen concurrenten, maar vrienden", sprak Xavi Simons over een mogelijke strijd in de basis met Jeremie Frimpong. Het voetbalcliché van een vriendenteam borrelt deze voorbereiding weer op.

ANP De spelers van Oranje hebben plezier op de ontspannen training in Wolfsburg

Met het belangrijke voorbehoud dat het altijd maar weer afwachten is hoe hecht een voetbalvriendschap nog is na een mogelijke vroege uitschakeling. Maar voorlopig straalt Oranje in aanloop naar het EK.

Het is overigens niet alleen maar lachen, gieren en brullen, vertelde Veerman. "Je kunt hier niet verslappen. Het ene team wint eerst met 4-0 van Canada, het andere team verslaat daarna IJsland met dezelfde cijfers. Dat betekent dat je elkaar scherp houdt."

Geen tweede vervanger

Na het wegvallen van twee spelers had Koeman de optie om evenveel vervangers te halen. Dat hij het laat bij Maatsen, is niet alleen vanwege diens multifunctionaliteit.

Maatsen kent de jongens, hij was er immers al eerder bij. Zijn komst schudt het team niet per se op. De groepsdynamiek blijft nagenoeg gelijk. En dat is ook belangrijk rond een toernooi.

ANP Donyell Malen en Memphis Depay in Wolfsburg

De 22-jarige Maatsen, die eerst nog afviel, kende aan de linkerkant van Borussia Dortmund een uitmuntend halfjaar, dat eindigde met de verloren Champions League-finale. Hij is snel, start veelal vanuit de positie van linksachter, maar kan ook prima uit de voeten op het middenveld.

Ook routinier Blind, die in het verleden op die positie sterke wedstrijden heeft gespeeld bij Ajax, kan voetballen op de positie van de weggevallen De Jong. En in de oefenduels maakten Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Veerman een prima indruk op het middenveld.

Waarom zou je dan nog een middenvelder erbij halen, van wie Koeman op dit moment kwalitatief niet helemaal overtuigd is, die al even vakantie viert, nog niet wedstrijdfit is én die waarschijnlijk amper minuten krijgt op een EK? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Het volgende wapen

Maatsen is met zijn energie en snelheid het volgende wapen van Koeman, wiens arsenaal momenteel al aardig uitgebreid is. Waar hij bij een voorsprong tegen IJsland nog even de raketten Donyell Malen en Frimpong inbracht, is mede-raket Maatsen vanaf nu een extra optie.

"Als we voor komen en we zakken iets in, dan hebben we wapens met de jongens die invallen en waarmee we de ruimtes nog beter kunnen bespelen", aldus Koeman. "Frankrijk heeft nooit anders gedaan en is er wereldkampioen mee geworden."