Koeman ziet ook Koopmeiners afvallen bij Oranje, Maatsen bij selectie gehaald

Een tweede tegenvaller voor het Nederlands elftal: naast Frenkie de Jong mist ook Teun Koopmeiners het Europees kampioenschap in Duitsland. De middenvelder van het Italiaanse Atalanta heeft te veel last van een liesblessure.

De 26-jarige Koopmeiners raakte maandagavond in de warming-up voor de oefenwedstrijd tegen IJsland (4-0 zege) geblesseerd. Hij werd toen in de Rotterdamse Kuip op het laatste moment vervanger door PSV'er Jerdy Schouten.

Maatsen opgeroepen

Bondscoach Ronaldo Koeman riep Ian Maatsen op als vervanger voor De Jong. Het is nog niet duidelijk of er een vervanger voor Koopmeiners wordt opgeroepen. De Oranje-selectie bestaat nu uit 25 spelers en mag maximaal uit 26 voetballers bestaan.

De Vlaardinger maakte het afgelopen half jaar veel indruk op de linkerflank van Borussia Dortmund. Hij haalde met de Duitse club onder meer de finale van de Champions League. Maatsen speelde zich hierdoor in de kijker bij bondscoach Koeman.

Maatsen, die nog onder contact staat bij het Engelse Chelsea, vierde al een vakantie in Griekenland op het moment dat Koeman contact met hem opnam. De voetballer is inmiddels weer onderweg richting Nederland.

Oranje speelt op zondag 16 juni in Hamburg om 15.00 uur zijn eerste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap. Polen is dan in groep D de tegenstander van Nederland.