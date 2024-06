AFP Xavi Simons

NOS Voetbal • vandaag, 22:37 Oranje zwaait uit met klinkende zege op IJsland en primeur voor Simons

Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd, de laatste oefenwedstrijd voor het EK, tegen IJsland met een 4-0 overwinning afgesloten. Het werd de wedstrijd van de eerste interlandgoal voor Xavi Simons. Een tegenvaller was het uitvallen van Teun Koopmeiners in de warming-up.

De overtuigende 4-0 overwinning op Canada afgelopen donderdag had het optimisme over Oranje in het land al doen stijgen en het optreden van het Nederlands elftal in de uitwaaiwedstrijd gaf geen reden voor een breuk op die positieve lijn.

Koopmeiners grijpt naar lies

De dompers kwamen vooraf en achteraf. "Als iemand fit is, dan is hij het wel", zei bondscoach Ronald Koeman vorige week nog over Koopmeiners. Uitgerekend de middenvelder van Atalanta greep na een schot tijdens de warming-up naar zijn lies. Na afloop bleek Frenkie de Jong het EK te missen.

Jerdy Schouten was de vervanger van Koopmeiners en dat betekende dat Tijjani Reijnders een stukje doorschoof naar de positie van aanvallende middenvelder. Schouten nam de plek van Reijnders over en vormde met Joey Veerman een vertrouwd PSV-middenveldkoppel.

Het was een streep door de rekening voor Koopmeiners en ook voor de bondscoach. Het betekende dat Koeman niet negen maar acht wijzigingen doorvoerde ten opzichte van het duel met Canada. Naast Schouten behielden ook Memphis Depay, donderdag vanaf links, nu centraal voorin, en keeper Bart Verbruggen hun plek.

IJsland zakte vanaf het begin ver terug, maar met lange passes tot achter de laatste linie van de bezoekers kwam Oranje er regelmatig gevaarlijk door. Op scherp stond Oranje in dat begin nog niet helemaal, want verschillende kopballen misten richting.

In de 23ste minuut werd de ban gebroken. Veerman zag Dumfries vrij op rechts en had een mooie pass in huis op de opgekomen rechtsback. Dumfries kopte de bal direct voor, waar Xavi Simons stond om zijn eerste interlandgoal te maken. Een bevrijdende goal wellicht, in zijn veertiende interland.

Veerman strooide met goede passes en nog meer kansen volgden voor het Nederlands elftal. Memphis Depay, opnieuw met zijn witte haarband, liet er een paar liggen, Reijnders en Simons liepen elkaar een keer in de weg en Dumfries beoordeelde een voorzet net verkeerd.

Invallers brengen impuls

Zo was het bij rust 1-0, waar het net zo goed 3-0 had kunnen staan. Vlak na rust sloeg Oranje toe uit een corner en evenals tegen Canada was het aanvoerder Virgil van Dijk die binnenkopte, nadat de hoekschop door Schouten en Nathan Aké was verlengd.

Een onachtzaamheid van Reijnders leverde IJsland de eerste goede kans op, maar Stefan de Vrij was alert en voorkwam een tegentreffer. De IJslandse invaller Stefán Teitur Thórdarson was met een vlammend schot nog dichter bij een goal. Hij raakte de paal.

Na ruim een uur begon evenals tegen Canada het wisselen van Koeman. Micky van de Ven verving Aké, Georginio Wijnaldum kwam voor Schouten en later verving Lutsharel Geertruida Dumfries, Jeremie Frimpong Simons, Donyell Malen Gakpo en Wout Weghorst kwam voor Depay.

De wissels gaven Oranje een impuls. Na een prachtpass van Depay zette Malen de 3-0 op het scorebord en even later viel een vierde treffer. Het was een kopie van de eerste goal van Depay tegen Canada.

Frimpong, de uitblinker van donderdag, gaf een vrijwel identieke, fraaie voorzet van rechts en weer was het Depay die afrondde. Er volgde bovendien een identiek Ghanees dansje, maar helaas ging het feest niet door vanwege hands van Veerman.

Met een geweldige sprint op een schier onhaalbare bal kreeg Frimpong het publiek in de slotfase op de banken en in blessuretijd zorgde Weghorst op aangeven van Malen met een wippertje voor het slotakkoord: weer 4-0.

De uitverkochte Kuip gaf Nederland na het laatste fluitsignaal een daverend applaus. Oranje lijkt klaar voor het EK, dat zondag tegen Polen in Hamburg echt begint. Alleen gaat Frenkie de Jong niet mee en is het de vraag is of Koopmeiners de reis naar Duitsland ook kan meemaken.