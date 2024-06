ANP Ronald Koeman

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Vlak voor EK stijgt Oranjekoorts, tot verbazing van Koeman: 'Gek om te zien' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



"Misschien heeft het een wedstrijd of twee nodig", voorspelde Memphis Depay. Na de 4-0 zege op Canada wil het Nederlands elftal vanavond tegen IJsland (20.45 uur) met een imponerend uitzwaaiduel de Oranjekoorts definitief aanwakkeren, vlak voordat de selectie voor het EK naar Duitsland reist.

"Met deze selectie kan ik veel kanten op", zegt bondscoach Ronald Koeman al de gehele voorbereiding in Zeist. Tegen Canada kwam dat duidelijk aan het licht. Een elftal met toch veelal waarschijnlijke wisselspelers maakte indruk in De Kuip. Koeman heeft opties genoeg.

NOS

Uitblinker Jeremie Frimpong dient zich aan, net als de sterk spelende Micky van de Ven en Jerdy Schouten. Oranje wil zich deze zomer presenteren als een elftal met veel wapens, dat kan voetballen vanuit verschillende formaties en waarbij invallers een duel kunnen beslissen.

"Ik heb wel het gevoel dat er iets aan het ontstaan is", sprak Daley Blind donderdag na Canada. "Dat komt ook door de trainingen, die van hoog niveau zijn. Ik denk dat we dat hebben kunnen vertalen naar de wedstrijd toe." Daar sloot Van de Ven zich bij aan: "Dit is een stukje bevestiging."

Grote criticasters

Het zijn allemaal van die bouwsteentjes die het fundament moeten gaan leggen voor iets heel moois. Elke overwinning zorgt voor meer vertrouwen en stabiliteit. Ook in het land, waar het even op gang moest komen, lijkt het sentiment te keren en groeit het geloof.

Tot verbazing van de bondscoach. "Nu hoor je ineens dat de Oranjekoorts stijgt. We spelen één wedstrijd weer wat beter en de grote criticasters lijken weer om. Dat is wel gek om te zien", concludeert Koeman na de laatste trainingsdag in Zeist.

Koeman: "Maar ik denk dat wij vanaf het moment dat we hier samenzijn ergens naar toewerken. Je ziet dat het vertrouwen ontstaat. We hebben ook eindelijk een zo goed als fitte (Frenkie de Jong komt terug van een blessure, red.) groep."

"Er komen fitte spelers binnen, spelers die prijzen hebben gewonnen. Dat helpt allemaal op weg naar een bepaald gevoel", weet Koeman, die in 1988 als speler Europees kampioen werd. "Wij voelen zelf in ieder geval dat er iets ontstaat, maar dat moet je wel op het veld laten zien. Dus ook tegen IJsland."

Richting EK-basiselftal

Die wedstrijd vormt het einde van de voorbereiding op Nederlands grondgebied. In het laatste oefenduel werkt Koeman langzamerhand richting zijn EK-basiselftal, dat er op zondag 16 juni tegen Polen moet staan. Aanvoerder Virgil van Dijk begint gewoon, net als reserve-aanvoerder Nathan Aké.

NOS

Voorin is het de beurt aan Cody Gakpo, Depay en Xavi Simons. Stuk voor stuk aanvallers met een goede dribbel in huis. Jongens die een wedstrijd kunnen beslissen met een individuele actie. Koeman schaart ze onder de creatievelingen van zijn team.

'Geef mij die bal maar'

"Op een gezonde manier zit er wel eigenwijsheid in deze groep. Hoe ze zijn, hoe ze met elkaar doen", vertelt Koeman. "Op de training zie je spelers die een actie willen maken, zonder dat het altijd het juiste moment daarvoor is. Daar moet je soms eigenwijs voor zijn."

Het is ook aan Koeman om een klimaat te creëren waarin er binnen de taken en speelwijze ruimte is voor dit soort creatievelingen, dan wel eigenwijzen. "Wij hebben veel spelers die zeggen: geef mij de bal maar, dan wordt het opgelost."

2:39 Koeman geeft opstelling prijs op trainingsveld: 'De hesjes, ja'

Als bondscoach maakte Koeman, de Nations League daargelaten, nog geen eindtoernooi mee. Als speler was Koeman erbij op de EK's van 1988 en 1992 en de WK's van 1990 en 1994. Ervaringen waar hij nu als coach nog steeds gebruik van maakt.

De sfeer in een groep rondom zo'n toernooi, waar je wekenlang met elkaar zit opgescheept, is van groot belang. "In de voorbereiding op een EK grijp je alles aan om de groep met elkaar zo scherp mogelijk te krijgen", stelt Koeman.

Teambuilding: de vertrouwensval

En dus werd er in het volle voorbereidingsprogramma ook tijd ingeruimd voor teambuilding, waarbij de vertrouwensval werd uitgevoerd. Daarbij laat een persoon zich naar achteren vallen, erop vertrouwend dat 'ie door de rest van het team wordt opgevangen, voordat de grond wordt geraakt.

"Het ging goed", vertelt Koeman. "Ik viel in de armen van de spelers. Ze hielden me tegen, dus dat is positief." Ook dat is weer een bouwsteentje op weg naar een sterk toernooi. Met een ruime overwinning op IJsland zou het fundament in ieder geval gelegd zijn.