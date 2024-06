NOS Voetbal • vandaag, 12:27 • Aangepast vandaag, 14:56 Van enkelblessure herstellende De Jong traint met Oranje: 'IJsland komt te vroeg'

Frenkie de Jong is aangesloten bij de training van het Nederlands elftal in Zeist. De middenvelder verscheen aan het begin van de middag samen met de 25 andere internationals op het veld voor een deels openbare training.

Op de vraag of De Jong misschien al speelminuten kan maken maandag tegen IJsland is bondscoach Ronald Koeman resoluut: "Nee, dat is te vroeg."

De Jong was gisteren ook al aanwezig bij een besloten training van Oranje. De Barcelona-speler is herstellende van een enkelblessure en doet nog niet alles mee met de groep.

"Gisteren heeft hij gedeeltelijk meegetraind, vandaag helemaal. Maar we hebben hem wel als neutrale man gebruikt in de partijvorm. Wel centraal, maar nog niet volledig in de duels. Dat gaat de komende dagen gebeuren."

Gisteren zei De Jong te hopen dat hij erbij kan zijn bij de eerste wedstrijd van Nederland op het EK, op 16 juni tegen Polen. "Maar ik kan het moeilijk beloven."

'De Jong blijft erbij'

Koeman is geduldig als het gaat om zijn spelbepaler. "Het belangrijkste is dat Frenkie vrij kan zijn in zijn hoofd. Hij heeft natuurlijk een verleden met deze blessure. Meer dan wie ook kan hij zelf bepalen of hij er klaar voor is."

Het zou kunnen dat De Jong niet fit is bij de eerste wedstrijd tegen Polen. Ook als hij pas tegen Frankrijk minuten kan maken, houdt Koeman hem bij de groep. "Als hij de eerste drie duels niet kan spelen, dan zou ik erover moeten nadenken. Maar als hij tijdens de groepsfase fit kan worden, dan blijft hij erbij."

Morgen speelt Oranje de laatste oefenwedstrijd voor het EK in De Kuip tegen IJsland. De Jong doet dan sowieso nog niet mee.

Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders trainden voor de tweede keer mee. De middenvelders hadden tot laat in het seizoen verplichtingen met Atalanta en AC Milan en meldden zich vrijdag in Zeist.