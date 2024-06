ANP Xavi Simons tijdens de training van Oranje in Zeist

NOS Voetbal • vandaag, 08:40 Simons schittert bij Leipzig, maar een basisplaats op het EK is hoogst onzeker Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Hoe Oostenrijks international Christoph Baumgartner denkt Xavi Simons af te stoppen dit EK? "Ik heb onze conditietrainer, die ook bij Leipzig werkt, al gevraagd om Xavi knock-out te slaan", zei Baumgartner over zijn ploeggenoot in Duitsland.

Natuurlijk zegt hij dat met een knipoog, maar Baumgartner krijgt niet voor niets de vraag. Simons, wiens naam en krullen al wereldberoemd waren voordat hij één duel op het hoogste niveau had gespeeld, staat er uitstekend op in de voetbalwereld.

Toch wordt het zaak voor het 21-jarige toptalent om zich maandagavond, wanneer Oranje tegen IJsland haar laatste oefenduel voor het EK speelt, zich eens écht te laten zien in het shirt van het Nederlands elftal. Simons moet zijn kans pakken, want van een basisplaats op het EK is hij nog niet zeker.

Want hoewel bondscoach Ronald Koeman hem toch genoeg speeltijd heeft gegeven, heeft Simon zichzelf nog niet bewezen. Na een lange periode van basisplaatsen, keek hij de laatste twee keer toe. Wat vooral aan hem kleeft: de cijfers na dertien interlands. Nul goals, nul assists.

"Mensen denken dat ik daardoor geobsedeerd ben, maar dat is niet zo", zei Simons, die al het WK in Qatar meemaakte, na de interlands eind november. "Ik denk dat Xavi daar best wel mee bezig is", zei Koeman kort daarna. "Maar het is logisch, hij wil presteren."

Cijfers liegen niet

Uit statistieken van databureau Opta blijkt dat Simons in Oranje gemiddeld gezien per duel nog meer schiet dan bij zijn club Leipzig, maar de nauwkeurigheid ligt een stuk lager. Ook als je kijkt naar het aantal balcontacten, wordt hij voldoende bij het spel van Nederland betrokken.

Statistieken Xavi Simons (gemiddeld per 90 minuten) PSV (22/23) RB Leipzig (23/24) Oranje Goals 0,49 0,24 0,00 Assists 0,27 0,31 0,00 Schoten 2,62 2,48 2,59 Schoten op doel 1,15 1,02 0,34 Balcontacten 58 64 60 Intercepties 0,39 0,49 0,56 Dribbels 4,28 4,31 2,59

Die goal gaat er wel komen. Dat weet Simons, dat weet Koeman. Maar hoe eerder, hoe beter. Het uitzwaaiduel tegen de IJslanders in De Kuip is daarvoor het ideale podium. Kijk naar Jeremie Frimpong. Hij maakte tot voor kort amper indruk in Oranje, tot de wedstrijd tegen Canada.

Frimpong mocht afgelopen donderdag in Oranje precies zo voetballen zoals hij al heel het seizoen zo succesvol heeft gedaan bij landskampioen Bayer Leverkusen: een aanvallende rol aan de rechterkant, waarbij zijn snelheid optimaal benut wordt. Plots was daar een goal en een assist.

18:12 In het spoor #5: Frimpong straalt in De Kuip

Simons is bij Leipzig, waar hij met acht goals en elf assists zijn naar eigen zeggen beste seizoen ooit draaide, gaandeweg op links gaan spelen. Terwijl Koeman hem vooral rechts posteert, met de vrijheid om vanaf daar te zwerven. De bondscoach kiest voor Cody Gakpo als echte aanvaller op links.

Basisplaats hoogst onzeker

In de Bundesliga heeft Simons, die in de belangstelling staat van Bayern München, meer geslaagde dribbels dan het Duitse supertalent Florian Wirtz. Alleen Bayern München-aanvallers Leroy Sané en Jama Musiala zetten vaker een succesvolle dribbel in dan Simons, de huurling van Paris Saint-Germain.

"Maar het maakt me niet uit op welke positie ik in Oranje speel", zei Simons afgelopen week tactvol in Zeist.

Een basisplaats op het EK is hoogst onzeker. Koeman had al eens openlijk kritiek op het balverlies van Simons in Oranje. Daar hebben ze deze voorbereiding samen over gesproken.

Pro Shots Xavi Simons met voormalig Vitesse-spits Loïs Openda bij Leipzig

Cijfermatig valt het trouwens wel mee. Van alle aanvallers in de EK-selectie lijdt alleen Steven Bergwijn minder balverlies in wedstrijden van het Nederlands elftal. Daarbij moet wel worden gezegd dat het ene balverlies flink meer gevolgen kan hebben dan het ander.

Wakkere Simons

Een ander punt waar Koeman deze voorbereiding op hamert, is het gedrag van zijn aanvallers na balverlies. De 'slaapmomentjes' moeten eruit, zei Koeman. Is een speler nog aan het balen van de verloren bal of schakelt hij direct om?

Van het rijtje Gakpo, Bergwijn, Memphis Depay, Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst is Simons veruit de speler met de meeste balheroveringen en intercepties bij zijn club. Ook in Oranje heeft hij van hen gemiddeld de meeste balheroveringen.

De wil om zijn verdedigende arbeid te leveren, is er bij Simons. Zijn aanvallende kwaliteiten staan buiten kijf. Het is dus wachten op het moment dat het bravouremannetje ook bij Oranje in zijn kracht komt. Koeman heeft gezien wat dat met Frimpong deed.