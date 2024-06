ANP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 21:18 Frenkie de Jong blijft hopen op eerste EK-duel: 'Maar kan niks beloven'

Acht dagen voor de start van het EK voor Oranje is het nog onduidelijk of Frenkie de Jong op tijd fit is om er op 16 juni tegen Polen bij te zijn. "Ik hoop dat ik erbij ben vanaf de eerste wedstrijd", zegt De Jong bij het SBS6-programma Wij Houden van Oranje. "Maar kan het moeilijk beloven."

De Jong raakte op 21 april tijdens El Clásico tegen Real Madrid geblesseerd aan zijn enkel. Ondanks de blessure nam bondscoach Ronald Koeman de sleutelspeler op in zijn EK-selectie. In Zeist werkt hij vooralsnog individueel aan zijn herstel.

Persconferentie bij de NOS Daags voor de oefenwedstrijd tegen IJsland op maandag streamen we op zondag de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman en een speler vanaf 14.00 uur op NOS.nl.

"Het herstel gaat goed", aldus De Jong. "We doen er alles aan. Het is afwachten. Het hangt ervan af hoe de enkel reageert. We gaan voor de eerste wedstrijd, maar ik kan niks beloven."

De 27-jarige middenvelder moet bekennen dat het herstel van zijn derde enkelblessure van het seizoen hem heel erg bezighoudt.

"Het zit de hele dag in mijn hoofd", vertelt De Jong. "Zelfs 's nachts als ik even naar de wc ga, moet ik altijd even kijken hoe hij voelt. Dat is ook logisch, dat heb ik altijd als ik geblesseerd ben. De hele dag door denk ik er wel aan."

