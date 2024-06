ANP Bondscoach Ronald Koeman

NOS Voetbal • vandaag, 15:25 Herstel De Jong verloopt 'volgens plan', Koeman denkt (nog) niet aan vervanger

Bondscoach Ronald Koeman houdt goede hoop tijdens het EK te kunnen beschikken over Frenkie de Jong. De middenvelder herstelt in Zeist van een enkelblessure en heeft nog altijd niet met de groep getraind in aanloop naar de oefenduels van Oranje tegen Canada en IJsland.

"Het loopt volgens plan", zegt Koeman, gevraagd naar het herstel van de veelbesproken enkel van De Jong. "Van tevoren was duidelijk dat hij tot en met de eerste wedstrijd niet bij de groep is en ook niet in delen van de groepstraining meedoet. Vanaf de eerste wedstrijd zal dat beginnen."

Afwachten, hopen en de alternatieven afwegen. De blessure van de Barcelona-middenvelder houdt de gemoederen en de bondscoach bezig. Koeman kijkt ernaar uit om zijn spelersgroep duidelijkheid te geven.

De eerste stap daarin werd vandaag gezet, toen Koeman wereldkundig maakte dat Bart Verbruggen eerste doelman is op het EK. Hij zal ook in de aanstaande oefenduels onder de lat verschijnen.

Verder houdt de bondscoach de kaarten tegen de borst, in hoeverre hij al keuzes heeft kunnen maken. Ook dat zal weer afhangen van de fitheid van De Jong bij de aftrap van het toernooi.

"We weten dat we tot een avond voor de eerste groepswedstrijd bij een blessure een verandering kunnen doorvoeren", duidt Koeman de noodoplossing voor het geval De Jong het EK niet haalt. De selectie mag, in het geval van een blessure, nog worden gewijzigd. Koeman wil er nog niet aan denken.

"Daar is het nu veel te vroeg voor. We hebben nog steeds het idee dat hij rondom die eerste wedstrijd fit zal zijn. Als dat niet het geval zou zijn, moeten we kijken hoe we daarmee omgaan."

Meerdere opties

Mocht De Jong niet kunnen spelen, dan komt Joey Veerman in beeld. Voormalig Oranje-middenvelders Arnold Mühren en Ronald de Boer wezen hem al aan als de ideale vervanger.

Koeman is nog niet zover. "Nee, er zijn ook anderen, zoals Reijnders en Koopmeiners", wijst hij op twee middenvelders in Italiaanse dienst, die vanwege verplichtingen bij hun clubs vrijdag pas aansluiten bij Oranje.

EK-shirts geveild voor goede doel Net als tijdens de vorige eindronde worden de wedstrijdshirts van het Nederlands elftal na elke wedstrijd worden geveild. De opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Het Vergeten Kind. De spelersgroep koos voor dit goede doel. "De vaak schrijnende verhalen van deze kinderen hebben me erg aangegrepen", aldus aanvoerder Virgil van Dijk. "Vooral als ik kijk hoe onze kids opgroeien; onbevangen, zorgeloos, geborgen en geliefd. Dat gun je natuurlijk ieder kind en daarom is het werk van Het Vergeten Kind zo belangrijk. Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich even 'gewoon' kind kunnen voelen, onbezorgd kunnen spelen en vriendjes kunnen maken. Als spelers van het Nederlands elftal willen wij ons hier ook sterk voor maken". Op uitnodiging van de spelersgroep zijn volgende week maandag vijfentwintig kinderen te gast in De Kuip bij de wedstrijd tussen Nederland en IJsland.